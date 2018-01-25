В США впервые запустили ракету сверхлегкого класса Electron с полезной нагрузкой

Пресс-служба американской Rocket Lab заявила о том, что компанией впервые произведен запуск единственной в мире действующей ракеты сверхлегкого класса Electron с полезной нагрузкой.

Старт проведения 21 января 2018 с площадки Launch Complex 1, расположенного на побережье северной части Новой Зеландии. На орбиту выведены частные наноспутники Dove Pioneer и два Lemur-2.

Ракета Electron создана с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, что позволяет оперативно производить и запускать носитель. В год Rocket Lab планирует проводить до 50 стартов носителя. Сверхлегкая двухступенчатая ракета Electron предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 250 килограммов. Стоимость пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов.

В настоящее время в мире нет действующей ракеты такого класса, которая стартует с наземного площадке. Есть только орбитальные (запускаются с самолета) ракеты, например, Pegasus.