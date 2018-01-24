ФГВФЛ разрешат досрочно погашать долги

“Для обеспечения возможности Фонда в дальнейшем эффективно обслуживать долг по заимствованиям, которые были использованы для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, ФГВФЛ предложил предоставить ему возможность возвращать средства Министерству финансов досрочно”, – говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов.

По результатам обсуждения было поддержано инициативу по досрочному погашению и принято решение, что с целью эффективного урегулирования затронутого вопроса необходимо принятие акта Кабмина.

“Для нас является важным, что Совет финстабильности поддержал наше предложение относительно досрочного частичного погашения обязательств Фонда гарантирования перед Минфином. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров”, – сказал директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.