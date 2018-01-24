В 2018 году от биткоина может отколоться более 50 новых криптовалют

В 2018 году может появиться более 50 новых криптовалют на базе Bitcoin.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что основной целью создания таких криптовалют является быстрый набор капитализации благодаря псевдо-родству с популярной криптовалютой и слову “bitcoin” в названии.

В 2017 году таких криптовалют появилось 19. В 2018 их может быть более 50.

По мнению хедж-фонд менеджера Ари Пауля, новые криптовалюты могут отнять более 10% текущей стоимости Bitcoin и Bitcoin Cash.

“Большинство форк-проектов — просто попытки нажиться. Возможно, спустя несколько лет мы поймем, что это были просто мутации, которые взрастили инвесторы, а не честные попытки сделать вклад в экосистему блокчейна”, – отметил CEO биткоин-кошелька Coinomi.

По мнению Пауля, выпуск новых альткоинов может вытеснить по популярности ICO, объем рынка которого в 2017 году составил 3,7 млрд долларов.

В странах, где ICO запрещен, у форков есть перспектива стать новым источником финансирования для стартапов.

Напомним, что самым успешным форком является Bitcoin Cash. Сейчас его капитализация составляет 28 млрд долларов.

Справка Finance.ua: