Украина впервые за последние годы начала продавать за рубеж живую рыбу

В 2017 году Украина отправила на экспорт 221 тонну живой рыбы на сумму $255 тыс. Стоит отметить, что эта продукция вообще не экспортировалась несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

99% украинской живой рыбы в прошлом году купила Молдова. Между тем объем импортируемой живой рыбы остался в 2017 году неизменным с 2016 года – 5 тонн.

А в денежном выражении он увеличился более чем вдвое – с $178 тыс. в 2016 году до $380 тыс. в 2017 году.

Больше всего в 2017 году Украина покупала живой рыбы в Германии (33%), Японии (16,6%) и Нидерландах (12%).

Справка Finance.ua: