По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (52,681 млн и 30,860 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 38). Максимальный курс продажи доллара 28,84 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,82-28,83 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 85 активных заявок по доллару на сумму более 83,541 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

29,5900 – 50 000

28,8100 – 12 000

28,8000 – 30 000

28,8000 – 300

28,8000 – 200 000

28,8000 – 200 000

28,8000 – 200 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,7000 – 376 000

28,7000 – 500

28,7000 – 800

28,7200 – 4 400

28,7600 – 5 000

28,7700 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.8313

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.7478

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.