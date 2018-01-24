Укртранснефть купила российский вездеход за 2,8 миллиона (видео)

ПАО Укртранснефть несколько раз объявляла тендер на поставку вездеходов, но торги срывались из-за того, что участников было слишком мало. В итоге украинская компания заключила договор с ТОВ Квадро Інтернешнл, которая в свою очередь обязуется предоставить филиалу Магистральные нефтепроводы Дружба плавающий снегоболотоход Шерп Про 2017 года выпуска.

Согласно данным Прозорро, стоимость приобретенного транспортного средства составила 2,78 млн гривен, что на 771 грн меньше ожидаемой в результате отмененных торгов.

Вездеход имеет несущий стальной кузов, пневмоциркуляционную подвеску и оборудован двигателем объемом 1,5 литра Kubota V1505-t мощностью 44 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Специальный протектор при этом выполняет роль гребных лопастей. Машина способна двигаться по суше со скоростью 45 км/час, по воде – 6 км/час. Плюс снеговодоход способен буксировать прицеп весом в 2,4 тонны. Гарантия составляет один год или 200 часов работы.