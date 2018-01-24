Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 595 0

Укртранснефть купила российский вездеход за 2,8 миллиона (видео)

Укртранснефть купила российский вездеход за 2,8 миллиона (видео)

ПАО Укртранснефть несколько раз объявляла тендер на поставку вездеходов, но торги срывались из-за того, что участников было слишком мало. В итоге украинская компания заключила договор с ТОВ Квадро Інтернешнл, которая в свою очередь обязуется предоставить филиалу Магистральные нефтепроводы Дружба плавающий снегоболотоход Шерп Про 2017 года выпуска.

Согласно данным Прозорро, стоимость приобретенного транспортного средства составила 2,78 млн гривен, что на 771 грн меньше ожидаемой в результате отмененных торгов.

Вездеход имеет несущий стальной кузов, пневмоциркуляционную подвеску и оборудован двигателем объемом 1,5 литра Kubota V1505-t мощностью 44 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Специальный протектор при этом выполняет роль гребных лопастей. Машина способна двигаться по суше со скоростью 45 км/час, по воде – 6 км/час. Плюс снеговодоход способен буксировать прицеп весом в 2,4 тонны. Гарантия составляет один год или 200 часов работы.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018