В США начались продажи медицинских экзоскелетов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало японской компании Cyberdyne разрешение начать продажи медицинского экзоскелета нижних конечностей, предназначенного для поддержки людей с нарушениями опорно-двигательной системы. Как сообщает IEEE Spectrum, благодаря разрешению продавать экзоскелеты можно будет через лицензированные медицинские предприятия.

Cyberdyne получила разрешение на продажи экзоскелета HAL for Medical Use. Он представляет собой пояс с системой управления и подвижные опоры, закрепляемые на ногах. Устройство предназначено для поддержки человека с тем или иным нарушением подвижности нижних конечностей, причем разработчики отмечают, что речь идет именно о поддержке.

HAL for Medical Use может подстраиваться под любой темп ходьбы, принимая часть двигательных нагрузок на себя и при необходимости корректируя движение нижних конечностей. Согласно заявлению Cyberdyne, ее экзоскелет, в частности, может использоваться во время реабилитации.

Получение разрешение на продажи экзоскелета как медицинской продукции означает, что американские врачи теперь смогут прописывать своим пациентам ношение таких устройств. Кроме того, вероятно, некоторые медицинские страховые договоры будут покрывать использование экзоскелета.