Старая версия
укр ру
Актуально
- 380 0

В США начались продажи медицинских экзоскелетов

В США начались продажи медицинских экзоскелетов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало японской компании Cyberdyne разрешение начать продажи медицинского экзоскелета нижних конечностей, предназначенного для поддержки людей с нарушениями опорно-двигательной системы. Как сообщает IEEE Spectrum, благодаря разрешению продавать экзоскелеты можно будет через лицензированные медицинские предприятия.

Cyberdyne получила разрешение на продажи экзоскелета HAL for Medical Use. Он представляет собой пояс с системой управления и подвижные опоры, закрепляемые на ногах. Устройство предназначено для поддержки человека с тем или иным нарушением подвижности нижних конечностей, причем разработчики отмечают, что речь идет именно о поддержке.

HAL for Medical Use может подстраиваться под любой темп ходьбы, принимая часть двигательных нагрузок на себя и при необходимости корректируя движение нижних конечностей. Согласно заявлению Cyberdyne, ее экзоскелет, в частности, может использоваться во время реабилитации.

Получение разрешение на продажи экзоскелета как медицинской продукции означает, что американские врачи теперь смогут прописывать своим пациентам ношение таких устройств. Кроме того, вероятно, некоторые медицинские страховые договоры будут покрывать использование экзоскелета.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018