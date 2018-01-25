В Киеве планируют отремонтировать 40 станций метро

В Киеве намерены отремонтировать 40 станций метро, чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями удобное перемещение.

На сегодня в столице 12 станций из 52-х приспособлены для нужд людей с инвалидностью. Об этом сообщает 44.ua.

“В течение 2018-2021 гг. планируется провести капитальный ремонт 40 станций метрополитена в части обеспечения свободного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения”, – сообщил заместитель главы Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Богдан Тимченко.

Он добавил, что на сегодняшний день 12 станций метро полностью приспособлены для нужд людей с инвалидностью, поскольку они оборудованы пандусами, лифтами и подъемниками. Это станции “Красный хутор”, “Бориспольская”, “Вырлица”, “Теремки”, “Ипподром”, “Выставочный центр”, “Васильковская”, “Голосеевская”, “Демеевская”, “Дарница”, “Лесная”, “Левобережная”.