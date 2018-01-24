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Банкоматы в России начнут выдавать деньги с аннексированным Крымом

Банкоматы в России начнут выдавать деньги с аннексированным Крымом

Российские банки завершат переоборудование своих банкоматов под выдачу и прием новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, на одной из которых изображены достопримечательности аннексированного Крыма, до начала июля 2018 года.

Отмечается, что крупнейшие финучреждения намерены закончить настройку своего оборудования уже в январе-феврале, остальные – во II квартале 2018 года.

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Новые российские банкноты номиналом 200 рублей, на которых изображены символы аннексированного Крыма, были презентованы Центробанком РФ 12 октября 2017 года. Вскоре они поступили в обращение в первых регионах страны-оккупанта. При этом россияне массово отказываются принимать деньги с аннексированным Крымом.

Справка Finance.ua

  • Национальный банк Украины (НБУ) 13 октября запретил украинским банкам и другим финучреждениям осуществлять операции с такими банкнотами. Нарушителям грозят санкции, вплоть до лишения валютной лицензии.
По материалам Финансовые Известия
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