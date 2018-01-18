Россияне боятся принимать банкноты в 200 рублей с изображенным на ней Крымом

Российские граждане и компании боятся принимать новые купюры номиналом в 200 рублей и 2 тысячи рублей, а Роспотребнадзор пригрозил штрафами за отказ принимать эти банкноты.
Об этом пишет ЭП со ссылкой на российский Коммерстант.
“Любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи”,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ведомство уточняет, что тем, кто не примет новые банкноты, могут грозить штрафы за “включение в договор условий, ущемляющих права потребителя”. Максимальный размер штрафа для компаний — 50 тыс. руб.
Кроме того, с 18 по 25 января Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца.
Как отмечает “Коммерсант”, новые купюры не вызывают у граждан доверия, выглядят, как “фантики” из монополии, к тому же, подозрительно похожи на евро. Банкноты не нравятся даже детекторам купюр — ультрафиолетовые аппараты считают их подделкой. Новые деньги не принимают и банкоматы.
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