"Мы не даем миллиард долларов": Байден рассказал, как заставлял Порошенко уволить Шокина

Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал, что увольнение Виктора Шокина произошло только после того, как он пригрозил от имени президента США не предоставлять Украине миллиард долларов кредитных гарантий.
Об этом он заявил, выступая в Совете по международным отношениям США, передает Голос Америки.
«Мне дали задание относительно Украины. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут делать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получаете денег. И он был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли”, – рассказал Байден.
Напомним, в начале апреля 2016 года президент США Барак Обама во время Саммита ядерной безопасности в Вашингтоне подтвердил президенту Украины Петру Порошенко готовность предоставить третий транш кредитных гарантий в размере 1 млрд долл. после завершения процесса формирования правительства в Украине.
Финансовые гарантии являются частью программы общей финансовой помощи Украине, принятой мировым сообществом в 2014 году после Революции Достоинства 2014 года.
Вместе с тем, условием выделения средств является помимо политических решений, продолжение сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.
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