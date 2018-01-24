Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 629 0

Межбанк: доллар подняли выросшая гривневая ликвидность и пассивность НБУ.

Межбанк: доллар подняли выросшая гривневая ликвидность и пассивность НБУ.

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,82/28,85 UAH/USD виртуально, без сделок.

Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о признаках расширения гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ повысились с уровня 53 270,8 млн. грн. к отметке 55 527,8 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.10 повысился в цене, составив 28,84/28,87 UAH/USD. Спустя 10 минут «американец» уже пребывал на отметке 28,89/28,91 UAH/USD.

Динамика гривневых остатков на коррсчетах НБУ и не предполагала иного открытия торгов межбанка.

Около 10.42 цена безналичного доллара стараниями появившихся продаж немного понизилась, составив 28,88/28,89 UAH/USD.

По состоянию на 11.01 Киева котировки безналичного доллара все еще не тронулись с уровня 28,88/28,89 UAH/USD, удерживаемые на месте балансом покупок и продаж «американца».

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,8200 / 28,8500
евро – 35,3909/ 35,4278
российский рубль – 0,5099 / 5208

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2342/ 1,2344

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018