Межбанк: доллар подняли выросшая гривневая ликвидность и пассивность НБУ.

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,82/28,85 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о признаках расширения гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ повысились с уровня 53 270,8 млн. грн. к отметке 55 527,8 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.10 повысился в цене, составив 28,84/28,87 UAH/USD. Спустя 10 минут «американец» уже пребывал на отметке 28,89/28,91 UAH/USD.
Динамика гривневых остатков на коррсчетах НБУ и не предполагала иного открытия торгов межбанка.
Около 10.42 цена безналичного доллара стараниями появившихся продаж немного понизилась, составив 28,88/28,89 UAH/USD.
По состоянию на 11.01 Киева котировки безналичного доллара все еще не тронулись с уровня 28,88/28,89 UAH/USD, удерживаемые на месте балансом покупок и продаж «американца».
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,8200 / 28,8500
евро – 35,3909/ 35,4278
российский рубль – 0,5099 / 5208
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2342/ 1,2344
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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