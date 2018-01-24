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"Укрзализныця" не будет возвращать деньги за холодину в вагонах

"Укрзализныця" не будет возвращать деньги за холодину в вагонах

Выплата компенсации за несоблюдение температурного режима в поездах не предусмотрена правилами перевозок.

В «Укрзализныце» сообщили, что за холод в вагонах поездов деньги возвращать не будут.

Если поезд был недостаточно прогрет, и вы во время путешествия замерзли, вам советуют звонить на горячую линию «Качество и сервис».

В компании отметили, что выплата компенсации за несоблюдение температурного режима в поездах не предусмотрена правилами перевозок. На осенне-зимний период «Укрзализныця» подготовила почти три тысячи вагонов. Однако не во всех из них установлена ​​система электроотопления.

Напомним, что в ближайшие дни в Украине наблюдается значительное снижение температуры – ночью до минус 20 градусов.

По материалам ТСН
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