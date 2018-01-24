Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 59 0

Стало известно, когда Uber запустит беспилотное такси

Стало известно, когда Uber запустит беспилотное такси

Компания Uber Technologies Inc. вкладывает средства в разработку технологии беспилотных автомобилей. Это позволит запустить через полтора года подобные транспортные средства в некоторых городах.

Об этой инициативе рассказал один из руководителей компании на саммите, проходящем в Давосе. Он сказал, что инновации будут применяться лишь на отдельных маршрутах. Со временем количество маршрутов планируется расширять, сообщает Центр транспортных стратегий.

Кроме того, Uber планирует в ближайшем будущем приступить к разработке и внедрению летательных транспортных средств. Предполагается, что такой транспорт будет перевозить людей в пределах одного города. По прогнозам руководства данная технология будет доступна через 10 лет.

Также транспортная компания собирается проводить первую публичную продажу акций для неограниченного круга лиц. Данная возможность будет открыта уже в следующем году.

Кроме того, Uber выйдет на уровень получения прибыли в течение трех лет. Напомним, что Европейский суд недавно признал данную компанию транспортной, а не информационным сервисом, как это было ранее.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018