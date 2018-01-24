Стало известно, когда Uber запустит беспилотное такси

Компания Uber Technologies Inc. вкладывает средства в разработку технологии беспилотных автомобилей. Это позволит запустить через полтора года подобные транспортные средства в некоторых городах.

Об этой инициативе рассказал один из руководителей компании на саммите, проходящем в Давосе. Он сказал, что инновации будут применяться лишь на отдельных маршрутах. Со временем количество маршрутов планируется расширять, сообщает Центр транспортных стратегий.

Кроме того, Uber планирует в ближайшем будущем приступить к разработке и внедрению летательных транспортных средств. Предполагается, что такой транспорт будет перевозить людей в пределах одного города. По прогнозам руководства данная технология будет доступна через 10 лет.

Также транспортная компания собирается проводить первую публичную продажу акций для неограниченного круга лиц. Данная возможность будет открыта уже в следующем году.

Кроме того, Uber выйдет на уровень получения прибыли в течение трех лет. Напомним, что Европейский суд недавно признал данную компанию транспортной, а не информационным сервисом, как это было ранее.