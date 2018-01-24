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Швейцарский фонд запустит криптовалюту, обеспеченную металлами

Швейцарский фонд запустит криптовалюту, обеспеченную металлами

Швейцарский сырьевой фонд Tiberius объявил о запуске криптовалюты, обеспеченной физическими поставками цветных металлов, в том числе алюминия и меди, пишет Reuters.

Фонд, который управляет портфелем в $300 млн, шахтами и торгует металлами, собирается запустить в июле криптовалюту tcoin. Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Tiberius Кристоф Эйбл. Так как в отличие от биткойна, tcoin можно будет обменять на физические металлы, ее курс будет менее волатильным, считает Эйбл. «Мы хотим предложить криптовалюту с реальной материальной чистой стоимостью», — говорит он.

Tcoin — не первая криптовалюта, которая подкреплена активами. Валюты, вернувшиеся к «золотому стандарту», существуют в Сингапуре (DigixGlobal) и России (Goldmint). Другие валюты, обеспеченные недвижимостью и алмазами, находятся в стадии разработки, а Венесуэла планирует выпустить криптовалюту, обеспеченную запасами нефти, газа, золота и алмазов. При этом, tcoin будет первой валютой, которую в теории можно будет обменять на цветные металлы.

Поскольку Tiberius — известный игрок на металлургическом рынке, у tcoin должно быть больше шансов на успех, считает основатель аналитической компании Crypto Compare Чарльз Хейтер. «Обычно криптовалюты выпускают поставщики без солидной репутации, которые вообще ничего не понимают в металлах», — говорит он.

Важное отличие новой валюты от биткойна в том, что она будет управляться корпорацией. По словам Эйбла, tcoin можно использовать для инвестиций в металлы, для хеджирования рисков, а также для защиты от инфляции. Это делает ее похожей на обычный ETF-фонд.

По материалам hightech.fm
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