Закон о мониторинге закупок обязывает заказчиков реагировать на замечания ГАСУ, - МЭРТ

Закон о мониторинге закупок обязывает заказчиков реагировать на замечания Государственной аудиторской службы Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.
В МЭРТ отметили, что 23 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон о совершенствовании системы мониторинга публичных закупок, который обязывает заказчиков реагировать на рекомендации и замечания Госаудиторской службы в обязательном порядке. Ранее ГАСУ могла реагировать на нарушения только после торгов, когда договоры уже подписаны и деньги переведены.
“Технически это будет воплощено благодаря интеграции ProZorro с системой риск-индикаторов, которые автоматически будут искать подозрительные тендеры, выделять их и сразу отправлять на проверку ГАСУ. Кроме сигналов от системы риск-индикаторов, поводом для проверки закупки станут обращения общественных активистов, журналистов или представителей органов власти и местного самоуправления. Аудиторы ГАСУ смогут проверить любую закупку и по собственной инициативе”, – говорится в сообщении.
Аудиторы будут иметь отдельный “кабинет” в системе, и все их действия в процессе мониторинга будут публиковаться. Например, решение о начале проверки обнародуется на ProZorro течение двух дней с момента его принятия. В отличие от жалоб в Антимонопольный комитет Украины, решение ГАСУ о начале проверки не будет останавливать ход закупки. Срок проведения мониторинга – до 15 рабочих дней. Во время проверки специалисты смогут вести диалог с заказчиком через систему ProZorro, который будет доступен для просмотра всем посетителям.
Также сообщается, что у заказчика будет три рабочих дня для ответа и аргументации относительно своих действий или бездействия. Если заказчик не устранит нарушения, но не аргументирует своих действий, ГАСУ сможет принять решение о проведении комплексной проверки закупки и наложить соответствующие штрафы по решению суда. Напомним, ранее сообщалось, что Госаудит с начала 2017 года выявил нарушения на почти 9 млрд гривен на государственных закупках.
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