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Во Львовской области пытались незаконно приватизировать госземли на сотни миллионов

Во Львовской области пытались незаконно приватизировать госземли на сотни миллионов

Работники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции разоблачили и пресекли преступную схему по изменению формы собственности земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Так, главный специалист отдела Госземагентства одного из районов области внес в Государственный земельный кадастр заведомо ложные сведения о форме собственности на земельный участок.

Чтобы землю можно было передать в «частные руки», необходимо было изменить ее форму собственности.

Он отметил, что 26 га земли в пределах кольца объездной дороги областного центра по форме собственности являются коммунальными.

В дальнейшем, после ее присоединения к границам населенного пункта, решение о предоставлении данного земельного участка в собственность имел бы право принимать соответствующий сельский совет.

Вместе с тем правоохранители установили, что 26 га земли фактически находится в государственной собственности, и передача ее в собственность возможна только соответствующим главным областным территориальным органом Госземагентства.

По материалам УБР
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