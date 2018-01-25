Промышленное производство Донецкой области в 2017 сократилось на 12,6%

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в 2017 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 12,6%. В декабре по сравнению с декабрем 2016 года производство снизилось на 16,2%, по сравнению с ноябрем 2017 года – на 4,1%.
За последние четыре года (2017 год по сравнению с 2013 годом) объем промышленного производства области уменьшился в 2,4 раза. Так, в 2014 году, когда вследствие боевых действий на территории региона промышленные предприятия приостанавливали или вовсе прекращали производственный процесс, спад по сравнению с предыдущим годом составил 31,5%, в 2015 году он достиг 34,6%. В 2016 году на фоне низкой базы сравнения был обеспечен прирост на 6,4%, однако в 2017 году сохранить положительную динамику не удалось из-за последствий блокады грузовых перевозок на линии разграничения.
Среди основных видов промышленной деятельности уменьшился в 2017 году по сравнению с 2016 годом выпуск продукции в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 2,2%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 4,3%, производстве химических веществ и химической продукции – на 7,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 7,4%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 14,8% (в том числе в добыче каменного угля – на 24,5%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 20,8%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 30,8%.
Добыча рядового угля в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 3,9 млн т, или на 27,1%, и составила 10,4 млн т. Годовой объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 8,5 млн т, что меньше, чем в 2016 году, на 27,6%.
Сокращение угледобычи негативно сказалось на конечных звеньях технологических цепочек “уголь-кокс-металл” и “уголь-электроэнергия”.
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