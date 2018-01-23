ПАО «Проминвестбанк»: Об опровержении информации, распространенной некоторыми СМИ

20 января 2018 года на сайтах в сети Интернет – bagnet.org, kpravda.com, antikor.com.ua, facebook.com и других распространена информация о том, что 19 января в 16:45 по проспекту Степана Бандеры, 16 в г. Киев неизвестные на автомобиле Фольксваген Транспортер черного цвета похитили гражданина Романа Шкребеня, который является адвокатом и занимается «защитой» предпринимателей от посягательств коммерческих банков, в частности ПАО «Проминвестбанк». По словам потерпевшего, к похищению причастны сотрудники ПАО «Проминвестбанк» во главе с Председателем Правления банка.
ПАО «Проминвестбанк» официально сообщает, что Шкребень Роман Петрович, 27.10.2017 года зарегистрирован в Едином Реестре адвокатов Украины, ни разу не был представлен клиентами банка как уполномоченное лицо по защите их интересов.
По состоянию на 9:00 23 января 2018 обращений по данным событиям от органов прокуратуры, суда, полиции в Банк не поступало. ПАО «Проминвестбанк» основано в 1992 году. С момента создания банк руководствуется исключительно законодательством Украины и защищает свои права способами, предусмотренными законом.
Считаем эту информацию недостоверной и такой, которая направлена на умышленное причинение вреда деловой репутации ПАО «Проминвестбанк», его клиентам и сотрудникам. Согласно действующему законодательству Украины банк будет защищать свои интересы и интересы своих сотрудников в судебном порядке.
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