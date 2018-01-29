Роман Кобец: Временная администрация - приговор для вкладчиков?

В 2014 году в Украине начался так называемый «банкопад». Он был вызван многими факторами, в частности, политическими, экономическими, социальными, политикой Национального банка Украины по очистке банковской системы и не только.

Довольно часто, особенно в пятницу, мы узнавали о «падении» очередного банка и введении в него временной администрации. Сразу возникает вопрос, что означают подобные сообщения и каким образом на них реагировать, особенно, когда есть банковский вклад, счет в таком банке или же наоборот, получили в нем кредит? Рассмотрим подробнее.

Введение временной администрации от “а” до “я”

Временная администрация – это процедура, применяемая Фондом гарантирования вкладов физических лиц к проблемному банку с целью приведения его деятельности в соответствие с требованиями банковского законодательства, в частности, восстановления его платежеспособности, ликвидности, стабилизации деятельности банка, устранения выявленных нарушений, причин и условий, приведших к ухудшению финансового состояния.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на начало 2018 года только в двух банках введена процедура временной администрации. В то же время, 92 банка находятся в стадии ликвидации.

В данном случае статистика дает ответ об эффективности введения процедуры временной администрации в проблемный банк и реальной возможности восстановления платежеспособности.

В общем введение временной администрации является следствием принятия Национальным банком Украины (НБУ) решения об отнесении банка к категории проблемного. Если банк в дальнейшем в течение 180 дней не приводит свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, НБУ принимает решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Стоит обратить внимание, что информация об отнесении банка к категории проблемного является закрытой и не размещаются для общего доступа. Вкладчики и должники банка из официальных источников не могут узнать, что их банк отнесен к категории проблемных и есть угроза внедрению временной администрации.

Итак, если проблемный банк не приводит свою деятельность в соответствие с законодательством, Национальный банк Украины принимает решение об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных и введении временной администрации. О таком решении НБУ не позднее следующего дня сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (Фонд) для принятия им мер, предусмотренных Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Фонд не позднее следующего дня после официального получения решения НБУ размещает на своей официальной странице информацию о ведении в банк временной администрации и назначает из числа работников Фонда уполномоченное лицо, которому делегирует все или части своих полномочий временного администратора.

Именно с этого момента информация об отнесении банка и категории неплатежеспособных и введении временной администрации становится общеизвестной.

Временная администрация вводится сроком на один месяц, но в случаях, определенных законом, может быть продлена.

Последствия введения временной администрации?

1. Приостанавливаются полномочия органов управления банка и передаются уполномоченному лицу Фонда. Сделки, совершенные органами управления и руководителями банка после начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, являются ничтожными.

2. Не осуществляется каких-либо действий относительно:

удовлетворение требований вкладчиков и других кредиторов банка;

принудительное взыскание имущества банка, наложение арестов и т.д.;

начисление неустойки (штрафа, пени) других штрафных санкций;

зачет встречных однородных требований, совмещение должника и кредитора в одном лице;

начисление процентов перед вкладчиками и кредиторами.

То есть, во время действия временной администрации банк входит в специальный режим, в котором вводятся меры по минимизации выплат по собственным обязательствам.

Поэтому, если вы не обратились в банк с требованием о выплате средств до момента введения временной администрации, получить собственные средства будет довольно сложно.

Если по окончании срока действия временной администрации платежеспособность банка не восстановится, Национальный банк Украины по предложению Фонда принимает решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

С момента отзыва лицензии банк прекращает осуществлять банковскую деятельность и сосредоточивает свою деятельность в расчетах с кредиторами.

Действия клиента проблемного банка зависят от нескольких факторов, в частности, непосредственных правоотношений (кредитных, депозитных, банковского счета) и субъектного состава.

Выплата гарантированных сумм по вкладам физических лиц и физических лиц-предпринимателей

Фондом гарантирования вкладов физических лиц возмещается физическим лицам и физическим-лицам предпринимателям гарантированная государством сумма средств в размере 200 тыс. грн.

Процедура выплаты гарантированных государством средств начинается Фондом не позднее 20 дней со дня начала введения временной администрации.

При этом стоит отметить, что гарантированные государством средства выплачиваются при временной администрации исключительно по договорам вклада, срок действия которых закончился по состоянию на день признания его неплатежеспособным.

Если срок действия договора банковского вклада не закончился, а также по договорам банковского счета, гарантированная выплата осуществляется только после отзыва банковской лицензии и внедрения ликвидации в банке.

Фонд публикует на своей официальной странице в сети Интернет и в газете «Урядовый курьер» или «Голос Украины» объявление о начале выплаты гарантированных государством средств и баков-агентов, к которым можно обращаться для получения выплаты.

По общему правилу не нужно подавать заявление для получения гарантированной государством суммы средств, вкладчику необходимо обратиться в банк-агента, имея при себе паспорт и идентификационный код.

Однако, если вкладчик не нашел себя в соответствующем реестре или для получения вклада как предмета наследства, необходимо обратиться с письменным заявлением и подтверждающими документами относительно вклада в Фонд. В случае отказа включить вкладчика в реестр, действия Фонда следует обжаловать в суде.

Гарантированные государством выплаты осуществляются до момента подачи документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации банка как юридического лица.

Возмещение вкладов, не гарантируемых государством (в том числе требования юридических лиц)

К такой категории возмещений относятся суммы вкладов физических лиц, превышающие 200 тыс. грн., а также вклады юридических лиц.

Возмещение осуществляется только после опубликования сведений об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Так, в течение 30 дней со дня объявления о ликвидации банка кредиторы вправе заявить Фонду о своих требованиях путем подачи соответствующих заявлений. Напоминаю, что требования физических лиц-вкладчиков в пределах гарантированной Фондом суммы возмещения по вкладам не заявляются.

Требования, которые не заявлены в вышеуказанный срок, считаются погашенными. Механизм продления или возобновления такого срока не предусмотрен. В случае непредоставления заявления лицо теряет право на удовлетворение требований.

В течение 90 дней со дня объявления о ликвидации Фонд формирует реестр согласованных к выплате требований кредиторов. Фонд направляет каждому кредитору уведомление о рассмотрении его требований. Если требования кредитора не включены в реестр, то действия/бездействие Фонда следует оспаривать в судебном порядке.

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке очередности из средств, полученных в результате ликвидации и продажи имущества банка.

При этом требования физических лиц, превышающие гарантированные 200 тыс. грн, включаются в четвертую очередь.

Требования юридических лиц вносятся в реестр кредиторов в седьмую очередь. К сожалению, как показывает практика, имущества банка для удовлетворения требований, включенных в седьмую очередь, обычно не хватает.

Платить или не платить проблемном банке по кредитным обязательствам?

Несмотря на введение временной администрации, кредитные обязательства перед банком, начисление процентов, штрафных санкций не прекращаются. То есть, кредитный договор продолжает действовать, так же как и обязательства по возврату такого кредита.

Стоит обратить внимание, что Фонд интересуют живые деньги, с помощью которых он сможет рассчитаться с вкладчиками.

Кредитный портфель Фонд продает на публичных торгах. В таком случае на торги выставляется право требования по кредитным договорам банка. По результатам торгов заключается договоры уступки права требования. При этом согласие должника на уступку права требования не требуется.

Продажа кредитного портфеля осуществляется или другому банку, или финансовой компании.

То есть, в результате такой продажи кредитор по договору кредита меняется и погашать кредит придется уже новому кредитору.

Возможно ли продать свое требование в банк?

Продажа права требования к неплатежеспособному банку существующему должнику банка для «совмещения» требований и погашения задолженности пока также маловероятна.

Как свидетельствует уже наработанная судебная практика, зачет встречных однородных требований, сочетание должника и кредитора в одном лице, выполнение платежного поручения о перечислении средств с введением временной администрации невозможно. Поэтому экономический интерес в покупке прав требования к неплатежеспособному банку также отсутствует.

Внесение изменений в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и судебная практика с применением указанного закона подтверждают, что действенных гарантированных механизмов возврата средств из банка в обход очередности удовлетворения требований после введения временной администрации пока не существует.

Действующее законодательство направлено на то, чтобы все удовлетворение требований кредиторов состоялось исключительно в порядке очередности.

На сегодня можем посоветовать страховать вклады, не гарантируемые государством, что может обезопасить вкладчика от потери средств и позволит получить возмещение от страховой компании.

Роман Кобец, юрист, адвокат, Правовая группа «Побережнюк и партнеры»