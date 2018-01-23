Экс-сотрудник "Брокбизнесбанка" получил пять лет условно за разорение финучереждения - СМИ

Бывший заместитель директора Департамента инвестиционной деятельности АО “Брокбизнесбанк” Юрий Виноград был приговорен к 5 годам лишения свободы условно.
Об этом сообщают “Наші гроші”, ссылаясь на приговор Подольского райсуда Киева от 9 января 2018 года.
Отмечается, что суд утвердил соглашение Винограда с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком о признании виновности.
Также Виноград признал себя виновным в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича. Речь идет об участии в отдельном структурном подразделении Сергея Курченко, завладении чужим имуществом и сокрытии важных документов. Виноград также признал, что принял непосредственное участие в незаконном выводе 1,44 млрд гривен с “Брокбизнесбанка” в январе 2014 года путем выдачи кредитов фиктивным фирмам, подконтрольным Курченко.
“В соответствии с заключенным со Столярчуком соглашением, Виноград возместил государству 5 тыс. гривен и получил 5 лет условно. Это наказание является мягче низшего предела по инкриминируемым Винограду преступлениям. Также ему не назначены дополнительные наказания (запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества)”, — говорится в сообщении.
Тем не менее, в приговоре указано, что “Виноград предоставил показания, изобличающие членов преступной организации и имеющих доказательственное значение для установления обстоятельств по выводу 1,44 млрд гривен с “Брокбизнесбанка” и других преступлений, совершенных указанной организацией”.
Напомним, Печерский районный суд Киева не передал имущество медиахолдинга UMH group, который принадлежит беглому бизнесмену времен экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко, Национальному агентству по выявлению, розыску и управления коррупционными активами.
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