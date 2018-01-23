Новый глава НБУ: кто такой Яков Смолий и чем запомнилась Валерия Гонтарева

За неделю до Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе (пройдет с 23 по 26 января), куда едет украинская делегация во главе с Петром Порошенко, президент внес в Верховную Раду два представления: первое на увольнение Валерии Гонтаревой, второе – на назначение главой НБУ Якова Смолия.

Интрига с новым председателем регулятора тянулась 8 месяцев: еще в мае Гонтарева заявила об отставке, уйдя в длительный отпуск. Все это время президент не вносил кандидатуру нового главы НБУ, так как, во-первых, не могли найти замену Гонтаревой, а во-вторых не было уверенности, что под куполом наберется 226 “за”.

Как удалось узнать сайту “Сегодня”, внесение кандидатуры Смолия в Раду связано с требованием МВФ и предстоящими переговорами Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе. Но уверенности в назначении нового главы НБУ до сих пор нет.

Сувенирные доллары и белые “угги”

Валерию Гонтареву главой НБУ Верховная Рада назначила 19 июня 2014 года. Она стала первой в истории независимой Украины женщиной у руля регулятора. В целом, как проследил сайт “Сегодня”, дольше всего пост главы НБУ занимал экономист Владимир Стельмах. Впервые он пришел на эту должность в 2000 году. Спустя два года его сменил Сергей Тигипко, однако уже в 2004-м Стельмах вернулся и руководил НБУ до декабря 2010 года. В общей сложности, он пробыл в должности восемь лет. Вторым самым “продолжительным” председателем регулятора стал третий президент Украины Виктор Ющенко, который проработал два срока подряд – с января 1993-го по январь 2000 года. Ну, а “бронза” досталась, собственно, Валерии Гонтаревой – она руководила Нацбанком с июня 2014-го по май 2017-го.

В отличие от своих предшественников, она не была политиком. В финансовой и банковской сфере Гонтарева проработала 17 лет, а с 2007-го трудилась в инвестиционном секторе. Ее управление Нацбанком пришлось на пиковый кризисный период: военную агрессию России против Украины, резкое падение курса национальной валюты и стремительную инфляцию. На посту главы Нацбанка Гонтарева подвергалась жесточайшей критике со стороны депутатского корпуса. Одни ругали ее за неправильную политику, мол, именно из-за Гонтаревой курс гривни полетел вниз. Во время одного из отчетов главы НБУ в Раде в январе 2015 года глава фракции “Радикальной партии” Олег Ляшко, подойдя к трибуне, даже осыпал Гонтареву сувенирными долларами.

Другие подшучивали над ее манерой одеваться. Так, на 45-м экономическом форуме в Давосе вопреки дресс-коду и дипломатическому этикету, присущему такого рода форумам, Валерия Гонтарева появилась в белых “уггах”.

Третьи подкалывали главу регулятора ее же заявлениями, мол, в манере изъясняться Гонтареву может переплюнуть разве что мэр Киева Виталий Кличко.

ТОП-5 ярких цитат Валерии Гонтаревой

О курсе гривны

“Нацбанк больше никогда не будет комментировать курс. Я вам серьезно говорю. Наша задача – комментировать инфляцию. Поэтому меня пугает непонятный для меня ажиотаж на сахар и гречку. Сахар и гречка – не импортные товары. Ящик гречки пропадет, а в муке заведутся мошки”.

О проблемах с банками

“Я всегда работала в банковской сфере больше 20 лет. Я думала, что я очень хорошо понимаю банковскую сферу. Могу вам сказать, то, что мы увидели внутри банков, заставило бы, наверное, пошевелиться волосам. Потому что это просто шоки, которые там были, это было что-то ужасное”.

О своей отставке

“Это будет плановый уход, вы о нем узнаете от меня. Может быть внеплановый. Внеплановый – это президент меня вызывает и говорит: “А не пойти бы тебе в сад?”. Я независимый руководитель независимого Нацбанка. В принципе, я могу ответить: “Нет, не пойти”.

О кризисе и Донбассе

“Тот, кто сегодня говорит, что ничего не сделано, не совсем понимает, в какой ситуации находилась наша страна. “Злочинна влада” продалась за кусочек колбасы и кусочек сала – 15 млрд долларов. Нам все время рассказывали, что Донецк и Луганск – дотационные регионы. Теперь мы все узнали, что они приносили нам 15% ВВП и 30% валютной выручки”.

О шубах и бижутерии

“Я пыталась найти у себя дома хоть одну вещь, стоимостью более 120 тыс грн, но не нашла. Мои женские украшения, мех и часы не являются коллекционной ценностью, я их просто ношу. У меня есть три шубы, и ни одна из них не стоит 100 прожиточных минимумов. Их общая стоимость составляет порядка 180 тыс грн. Украшения из драгоценного металла также есть, но немного – пять пар золотых сережек, одна цепочка с тремя подвесками и несколько колец, в том числе и свадебное. Все они стоят не более 100 тыс грн. Также у меня есть шесть наручных часов (2 пластиковых, 2 из нержавеющей стали, 1 электронные и 1 золотые). Их общая стоимость также не превышает 120 тыс грн”.

Экономисты в своих оценках работы Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ разделились. Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак деятельность Гонтаревой оценивает критично. “Если попытаться описать ее руководство коротко, то отлично подходит слово “крах”. Крах гривни, крах банковской системы, крах процесса ликвидации банков, – объясняет экономист. – Если говорить конкретно, то в этом виновата чистка банковской системы, которая привела к ликвидации почти сотни банков в стране. При этом большинство из них можно было не ликвидировать, а дофинансировать”.

Новак также считает, что последние два года в Украине шла искусственная девальвация гривны в интересах отечественных экспортеров. “Для них, чем дороже иностранная валюта, тем выгоднее, потому что они зарабатывают на валютной выручке. Таким образом, эти два направления привели к тому, что для большинства украинцев уровень жизни упал втрое”, – подытожил Новак, по мнению которого ситуация не изменится и после назначения Якова Смолия.

А вот экономист Иван Никитченко напротив считает, что очистка банковского рынка и его стабилизация пошли на пользу стране. Кроме того, он сказал, что заслуга Гонтаревой – решение проблемы “ПриватБанка”, который национализировали в конце 2016 года.

Давос и требования МВФ

Все 8 месяцев, пока Валерия Гонтарева была в отпуске, в СМИ периодически появлялась информация о том, кто же может ее заменить. Правда, все сводилось к двум фамилиям: Якова Смолия, который с мая исполняет обязанности главы НБУ и фактически руководит регулятором, и главы правления “Райффайзен банка Аваль” Владимира Лавренчука. Вплоть до конца декабря шли консультации с банковским сектором и депутатскими фракциями. И 18 января под конец пленарной недели и 7-й сессии Президент, наконец, внес в Верховную Раду кандидатуру Якова Смолия на главу НБУ.

Уроженец Тернопольской области, высшее образование он получил в Львовском государственном университете имени Ивана Франка по специальности “прикладная математика”. Судя по декларации, Яков Смолий – долларовый миллионер. Только на счетах в “Укрэксимбанке” у него более $3,9 млн. В банковский сектор впервые пришел в 1991 году в Тернопольское управление НБУ. После этого перешел на работу в “Аваль”, а после продажи банка австрийской группе Raiffeisen вместе с партнерами создал банк “Престиж”, который потом выкупил австрийский Erste Bank. В НБУ на должность замглавы пришел в апреле 2014 года за пару месяцев до назначения Валерии Гонтаревой, а в октябре 2016 года Смолия назначили первым заместителем.

По словам политолога Владимира Фесенко, конечно, было бы логично подать в Раду кандидатуру Смолия перед началом следующей пленарной недели (следующая пленарная неделя и новая 8-я сессия в ВР начинаются 6 февраля – Авт.), а не после ее завершения. Но, возможно, Президент хочет и в своем окружении, и в банковских кругах поставить точку в этой затянувшейся интриге. Правда, по словам политолога, во многом президентское представление на назначение Смолия связано с экономическим форумом в Давосе.

“Там Порошенко традиционно встретится с Лагард. Лучше было бы, конечно, если бы Смолия успели назначить. Но поскольку переговоры с МВФ очень серьезно зависли, то, возможно, Порошенко хочет взять Смолия с собой в Давос. И на Всемирном экономическом форуме он уже будет официальным претендентом на пост главы НБУ, чтобы он также мог вести переговоры. Пусть он не назначен, но он исполняющий обязанности. То есть, это без пяти минут глава НБУ и Порошенко дает понять, что именно Смолий будет руководить Нацбанком”, – сказал Владимир Фесенко.

В Давосе, судя по словам пресс-секретаря МВФ Джерри Райс, действительно планируется традиционная встреча Порошенко и Лагард. “Я допускаю, что они будут обсуждать ход и перспективы реформ в Украине в частности тех, которые позволят завершить очередной пересмотр программы (кредитования – Авт.)”, – заявил Райс.

В 2018 году Украина должна получить два транша МВФ на $3,5 млрд. Первый, как прогнозировали в НБУ, должен был зайти вначале этого года. Однако сроки сдвигаются на второй квартал и, судя по заявлениям заместителей главы украинского регулятора, есть риски прекращения программы сотрудничества с Фондом. В МВФ, как рассказали сайту “Сегодня” источники в БПП, выдвигали несколько требований: принятие закона о приватизации и запуск рынка земли, назначение нового главы НБУ и “Приватбанка”, поднятие цен на газ для населения, внесение изменений в президентский законопроект об антикоррупционном суде (который раскритиковали в МВФ, Всемирном банке и Брюсселе).

Закон о приватизации Верховная Рада проголосовала 18 января. Неделей ранее Набсовет “Приватбанка” назначил главой банка уроженца Чехии Петра Крумханзла. По законопроекту по антикоррупционному суду, судя по словам нардепов от БПП, у президента готовы прислушаться к международным партнерам и донорам, доработав документ до второго чтения с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. А вот с повышением цен на газ для населения и запуском рынка земли все куда сложнее – никто накануне президентских и парламентских выборов не пойдет на такие непопулярные решения. К тому же, судя по международной практике, МВФ неохотно выделяет деньги странам в разгар избирательной кампании (в 2019 году в Украине пройдут президентские и парламентские выборы).

Пост сдал, пост не принял

Правда, как удалось узнать сайту “Сегодня”, и с назначением Якова Смолия, кандидатуру которого Президент уже внес в Верховную Раду, могут возникнуть проблемы. В НФ “Сегодня” рассказали, что представление Петра Порошенко обсуждали на фракции в четверг.

“Есть рекомендация Арсения Яценюка, он его хорошо знает. Но он сказал, что решение будет принимать фракция. И это правильно, мы основа коалиции – 82 голоса – они определяющие при принятии любого решения. Именно поэтому было принято решение пригласить его к себе на фракцию, познакомиться с претендентом уже в феврале, в начале следующей сессии, и после этого принимать решение. Сегодня Смолий – исполняющий обязанности, первый замглавы НБУ. В то же время, я лично не знаю ни его, ни его профессиональных качеств, ни качества его работы и т.д”, – сказал нардеп от НФ Александр Кодола.

Нардепы от БПП Вадим Денисенко и фракции “Радикальной партии” Юрий Чижмарь также сказали, что прежде чем выносить кандидатуру Смолия на голосование в зал, он сначала должен пройти “собеседование” с фракциями. Поэтому, по словам депутатов, в день открытия новой 8-й сессии Верховной Рады однозначно не будет голосования за увольнение Валерии Гонтаревой и назначение Якова Смолия. К тому же, как заявил еще один “фронтовик” Антон Геращенко, и в этом его поддерживают “радикалы”, было бы хорошо, если бы Гонтарева перед своей отставкой отчиталась за почти 4 года своей работы в НБУ.

“Поэтому вряд ли 6 февраля будет голосование. Скорее всего, или в четверг 8 февраля, или уже на следующей неделе (с 12 по 16 февраля – Авт.). Но во вторник однозначно нет, я думаю, и другие фракции захотят пообщаться с претендентом”, – подытожил Кодола.

В БПП говорят, что кандидатуру Смолия президент предложил Раде по просьбе МВФ, чтобы ехать в Давос уже с полуофициальным главой НБУ. “Но уверенности в том, что в зале наберется 226 “за” пока нет. НФ просил себе должности двух замов Смолия и увольнения Рожковой (замглавы НБУ Екатерина Рожкова – Авт.). Их требования остались без ответа”, – сказал один из нардепов от БПП.

В НФ говорят, что ничего подобного не требовали, а из кадровых вопросов на фракции согласовали лишь своих кандидатов в ЦИК и на омбудсмена. “Вопрос двух замов главы НБУ у нас на фракции не поднимался и не обсуждался. Мы определялись со своими кандидатурами в ЦИК (замминистра юстиции Наталия Бернацкая , нардеп от НФ Ирина Ефремова и преподаватель “Могилянки” Леонтий Шипилов), и на омбудсмена (нардеп от НФ Людмила Денисова). А по НБУ было решено, что мы пока что пригласим заслушать главного претендента на пост главы”, – сказал один из “фронтовиков”.

Зеленюк Кристина, Илья Требор