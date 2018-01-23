Власти Южной Кореи введут 24% налог для криптобирж

Правительство Южной Кореи заявило, что начнет собирать с местных криптовалютных бирж налог на прибыль в общем размере 24,2%. Об этом сообщает местное информагентство Yonhap.

По действующим законам страны, все компании, чей доход превышает 20 млрд вон ($18,7 млн), обязаны выплачивать 22% корпоративного и 2,2% местного подоходного налога. Теперь эти же требования будут относиться и к криптовалютным биржам.

По словам чиновника из Министерства стратегии и финансов Южной Кореи, биржи обяжут выплатить налоги к марту-апрелю. Одной из крупнейших бирж страны — Bithumb — придется заплатить в общей сложности около 60 млрд вон ($56,3 млн), поскольку ее доходы за минувший год могли превысить 317 млрд вон ($297 млн), уточняет Yujin Investment & Securities. Объем ежедневных торгов на Bithumb составляет около $3,2 млрд, по данным Coinmarketcap. Решение облагать биржи налогом появилось через несколько дней после того, как стало известно, что доход банков Южной Кореи с комиссий за торговлю криптовалютами вырос в 36 раз — до 2,2 млрд вон ($2 млн).

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Напомним, еще в декабре стало известно, что власти Южной Кореи намерены принять меры для ограничения спекулятивной активности, толкающей вверх рынок криптовалют, и рассматривают возможность закрытия криптовалютных бирж.