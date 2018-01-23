Bacardi купит одного из мировых производителей текилы за $5,1 млрд

Компания Bacardi купит 100% акций компании Patron Spirits International AG и ее бренд Patron, — самую продаваемую в мире премиальную текилу, общая стоимость которого оценивается в 5,1 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на заявление компании Bacardi.
С 2008 года Bacardi контролировала 30% Patron Spirits. Сделка будет закрыта в первом полугодии 2018 года. По прогнозам компании, в результате сделки Bacardi станет лидером на рынке премиальных алкогольных напитков в США, а также займет второе место по доле в общем объеме рынка алкогольных напитков в стране.
Основатель Patron Джон Пол Деджория сохранит за собой пост почетного председателя совета директоров компании. Эдвард Браун останется на должности ее исполнительного директора.
По данным издания The Wall Street Journal, Patron Spirits производит в год 36 миллионов бутылок спиртных напитков (свыше 3 миллионов упаковок). Объем продаж компании в США в 2016 году составлял 1,6 миллиарда долларов.
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