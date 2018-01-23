Nokia может выпустить смартфон с пятью камерами

Холдинг HMD Global готовит смартфон под маркой Nokia с пятью основными камерами на тыльной панели. В Сеть попало схематичное изображение их положения на корпусе, но проверить подлинность рисунка не представляется возможным.
HMD Global намеревается повторить успех последних смартфонов прежней Nokia, особенно модели 808 PureView, которая при помощи всего одной матрицы, хорошей оптики от Carl Zeiss и правильных алгоритмов могла делать 41-мегапиксельные снимки. Новый смартфон Nokia будет работать по иной схеме: все пять камер будут снимать одновременно, и затем умное ПО объединит кадры в единый снимок в очень высоком разрешении.
Сколько такой смартфон будет стоить, как он будет называться и зачем все же ему так много камер – на все эти вопросы ответа пока нет. Известно лишь, что новинка от Nokia будет представлена в этом году, и для более качественной работы камер в нее встроят лазерный автофокус. Добавим также, что на MWC 2018 состоится анонс смартфона Huawei P20 с тройной основной камерой, снимающей в разрешении 40 мегапикселей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина планирует арестовать собственность Газпрома за границейВчера, 09:00 - 3161 51
Ограничение скорости: водителям сделают поблажкиВчера, 08:45 - 6149 19
"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУВчера, 13:00 - 5785 15
Белоцерковский завод резиновых технических изделий продали с 244 попытки - ФГИУВчера, 12:30 - 2741 10
Украина экспортировала вина на $31 млнВчера, 06:00 - 848 7
Ограничение скорости: водителям сделают поблажкиВчера, 08:45 - 6149 19
"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУВчера, 13:00 - 5785 15
Крупная украинская сеть решила закрыть все заправки в КиевеВчера, 14:15 - 4451 1
Топ-5 самых дешевых электромобилей, о которых мало кто знаетВчера, 09:15 - 4273 5
Оглашена общая сумма обязательств Украины перед МВФВчера, 12:00 - 3919
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокарВчера, 15:10 - 508
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 1656 1
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствами19.01.2018, 15:10 - 2007
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИ18.01.2018, 15:10 - 3312
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 3597 5
Нерухомість у ЛьвовіРинок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Порошенко увійшов до топ-10 найбагатших учасників форуму...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок