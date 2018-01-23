Nokia может выпустить смартфон с пятью камерами

Холдинг HMD Global готовит смартфон под маркой Nokia с пятью основными камерами на тыльной панели. В Сеть попало схематичное изображение их положения на корпусе, но проверить подлинность рисунка не представляется возможным.

HMD Global намеревается повторить успех последних смартфонов прежней Nokia, особенно модели 808 PureView, которая при помощи всего одной матрицы, хорошей оптики от Carl Zeiss и правильных алгоритмов могла делать 41-мегапиксельные снимки. Новый смартфон Nokia будет работать по иной схеме: все пять камер будут снимать одновременно, и затем умное ПО объединит кадры в единый снимок в очень высоком разрешении.

Сколько такой смартфон будет стоить, как он будет называться и зачем все же ему так много камер – на все эти вопросы ответа пока нет. Известно лишь, что новинка от Nokia будет представлена в этом году, и для более качественной работы камер в нее встроят лазерный автофокус. Добавим также, что на MWC 2018 состоится анонс смартфона Huawei P20 с тройной основной камерой, снимающей в разрешении 40 мегапикселей.