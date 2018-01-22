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Hyundai инвестирует $22 миллиарда в беспилотные авто и ИИ

Hyundai инвестирует $22 миллиарда в беспилотные авто и ИИ

Нyundai Motor Group собирается в течение ближайших пяти лет инвестировать 23 трлн. вон ($21,56 млрд.) в разработку новых технологий, в том числе для электрических и беспилотных автомобилей.

Помимо электромобилей и автопилотов, Hyundai будет финансировать собственную разработку искусственного интеллекта, аккумуляторных и водородных энергетических систем, а также деятельность стартапов.

«Глобальные тенденции быстро меняются. Мы будем привлекать лучших высококвалифицированных специалистов на этих новых рынках и развивать их в будущем», – заявил заместитель председателя Hyundai Motor Чан Ейсан.

Автопроизводитель обещает нанять на работу около 45 тыс. человек, однако опрошенные изданием аналитики сомневаются, что у компании получится сделать это на фоне планов по сокращению расходов в условиях слабеющих продаж автомобилей.

В 2017 году Hyundai, которая является пятым по величине автопроизводителем в мире (с учётом бренда Kia), произвела 7,25 млн. автомобилей, что ощутимо меньше запланированных на этот период 8,25 млн. штук.

По материалам 3dnews.ru
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