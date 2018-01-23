В Украине определят наиболее эффективные варианты отопления для городов – Зубко

Министерство регионального развития и жилищно-коммунальных услуг будет определять наиболее эффективные варианты отопления в городах Украины, где сейчас возникают проблемы с центральным отоплением. Об этом в программе “Главная тема” на телеканале “Украина” заявил глава министерства Геннадий Зубко, комментируя уход Никополя (Днепропетровская обл.) от центрального отопления и переход города на индивидуальное электрическое и газовое отопление.
“В Никополе не все проходило гладко. К любому такому действию необходимо готовиться. Почему мы приняли концепцию по реформированию теплоснабжения? Потому что именно там мы предусмотрели, что вначале утверждается система теплоснабжения в городе, где указано какие дома будут на индивидуальном отоплении, а какие должны быть только на централизованном, и за счет каких источников энергии будет осуществляться это теплоснабжение”, – заявил Зубко.
При этом он подчеркнул, что лишь после этого будет приниматься решение о переходе определенного города на другой вариант отопления и о поддержке тех граждан, которые нуждаются в помощи при смене типа отопления.
Как сообщалось, ряд городов Украины, в частности, Трускавец, Никополь, Марганец, Покров – отказались от центрального отопления из-за потерь тепла в старых сетях, частых аварий и накопления больших долгов теплокоммунэнерго за газ.
В модернизацию сетей города Никополя энергоснабжающая компания “ДТЭК Днепрооблэнерго” в 2016-2017 году направила 160 млн грн.
Ранее Запорожская, Днепропетровская и Донецкая ОГА обращались к государственным органам власти с просьбой поспособствовать в решении проблем с центральным отоплением, поскольку ситуация с теплоснабжением ряда городов стала критической.
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