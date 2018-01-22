В Париже вводят электронные церковные пожертвования

В Париже в церкви Сен-Франсуа де Молитор можно оставлять пожертвования бесконтактной банковской карточкой.
Как сообщает Francetvinfo, система была впервые протестирована во время воскресной службы 21 января.
«Сначала следует нажать и выбрать сумму, а потом поднести карточку. Срабатывает очень быстро», – рассказал о нововведении один из прихожан церкви.
Как сообщили в Парижской епархии, в среднем в Париже прихожане жертвуют €98 в год и заверили, что цель этой инновации заключается не в том, чтобы верующие заплатили больше, а адаптировать церковь к современной жизни.
«Наша цель – получить новый толчок к развитию», – сказал Кристоф Руссело, ответственный за развитие финансовых ресурсов в Парижской епархии.
Также в епархии сообщают, что пожертвования составляют 79% ее ресурсов; 14% из них – это именно пожертвования во время богослужений.
В случае успешности эксперимента систему введут в еще 120 парижских приходах.
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