Audi запускает «виртуальные электростанции» по аналогии с Tesla

Немецкая автомобилестроительная компания разработала экосистему энергетических продуктов, в которую входят электромобили, системы хранения энергии и солнечные панели. Новая программа Audi уже проходит испытания в Ингольштадте и Цюрихе.

Компания Audi совместно со швейцарским стартапом Ampard тестирует виртуальные электростанции — умные системы распределения электроэнергии, рассчитанные на владельцев электромобилей и солнечных панелей. В экосистему Smart Energy Network входит домашний аккумулятор и подключенные к нему фотоэлементы.

Разработанное Ampard ПО позволяет управлять расходом солнечной энергии и направлять ее на различные нужды. Например, на зарядку электрокара, систему обогрева или на работу домашних электроприборов. В комплексе все устройства формируют умную энергосеть, которая позволяет экономно распределять электроэнергию. «В результате владельцы фотоэлементов больше задействуют солнечную энергию и при этом сокращают затраты на электричество», — поясняет Audi в пресс-релизе.

Одновременно с этим «виртуальные электростанции» подключены к общей сети. Благодаря этому все пользователи энергосети расходуют и получают электричество более сбалансировано — без резких скачков и чрезмерных нагрузок. Пока Smart Energy Network тестируют в нескольких домах в Ингольштадте (Германия) и Цюрихе (Швейцария).

В компании отмечают, что запуск нового сервиса — это попытка выйти за рамки традиционного подхода к автомобилям. Участие в экосистеме делает электромобиль не только средством передвижения, но и инструментом для распределения энергии. Такой же подход ранее представила компания Tesla, которая уже давно не называет себя автомобильной компанией и не использует слово Motors в названии. Компания Илона Маска еще в 2016 году признала электромобиль частью энергетической системы, в которую также входят системы хранения энергии Tesla Powerwall и солнечная кровля Tesla Solar.