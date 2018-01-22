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В Украине появилось новое мошенничество с "социальными картами"

В Украине появилось новое мошенничество с "социальными картами"

В Украине зафиксирован новый вид мошенничества, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками мэрии, предлагают людям оформить “социальные скидочные карты”, пытаясь получить доступ к банковскому счету.

В частности, подобные аферы уже были отмечены в Одессе, передает “Думская”.

Одесситам предложили “социальные скидочные карты” в ряд магазинов, но при этом мошенники выясняли текущее состояние счета человека и данные, необходимые для доступа.

Директор департамента труда и соцполитики одесской мэрии Елена Китайская призвала горожан к бдительности, а также посоветовала обращаться департамент по всем вопросам относительно оформления социальной помощи.

Напомним, ранее мы писали об активизации интернет-мошенников, которые все чаще пытаются нажиться на украинцах.

Клиентов интернет-магазинов в Украине за последний год стало больше почти на 50%. И пока Национальная полиция предупреждает украинцев об аферах в интернете, выгоду ищет все большее количество аферистов.

Чтобы уменьшить риск попасться мошенникам, украинцам советуют делать покупки на сайте, где указаны ссылки на социальные сети продавца, а также отзывы предыдущих клиентов.

По материалам Сегодня
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