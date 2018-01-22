В Польше рассказали, скольким украинцам за год предоставили международную защиту

В Польше за прошедший год 276 гражданам Украины предоставили статус беженца и другие виды международной защиты.

Об этом рассказал представитель Управления по вопросам иностранцев Польши Якуб Дудзяк, передает “Польское радио”.

По словам Дудзяка, за прошлый год около 5 тыс. иностранцев в Польше просили предоставить им международную защиту. В частности, статус беженца или другую форму защиты получили 276 украинцев, 87 россиян и 35 граждан Таджикистана. Кроме того, 227 иностранцев получили разрешение на толерантное пребывание или согласие на пребывание по гуманитарным причинам (так называемая национальная защита).

По его словам, более половины иностранцев подавали ходатайство впервые. Отметим, иностранцу предоставляют международную защиту, если в стране его происхождения ему грозит преследование или существует настоящий риск потери жизни и здоровья. Напомним, ранее посол Украины Андрей Дещица заявил, что в Польшу эмигрировали более миллиона украинцев. По его словам, трудовая миграция украинцев в Польшу является положительным фактором для польской экономики.