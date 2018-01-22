Экскурсии отменяются: украинским туристам переписали правила

Минэкономразвития опубликовало на своем сайте проект закона, регулирующий туристическую отрасль в Украине. Вместе с новыми порядками в нее имплементируют европейский опыт, а украинское законодательство в этой сфере гармонизируют с нормами международного права.

И хоть рынок, в целом, положительно относится к обновлению морально устаревшего закона о туризме, к новому документу есть ряд принципиальных вопросов.

Путевки подорожают

Ключевые требования к участникам рынка состоят из нескольких составляющих. Во-первых, участие в туристической отрасли смогут принимать только субъекты предпринимательской деятельности. Если сегодня отдельные специалисты (экскурсоводы, гиды и т.д.) могут работать и без статуса физлица-предпринимателя, то после принятия законопроекта все без исключения обязаны будут проходить государственную регистрацию.

Во-вторых, изменятся подходы к страхованию туристов. Сегодня турист на свое усмотрение выбирает условия страхования или вообще пренебрегает страховкой. Впредь же минимальную сумму медицинского полиса планируют установить на уровне эквивалента 30 000 евро, а страховки при несчастном случае — на суму не менее 10% от суммы медицинской.

«Видимо, это связано с теми неприятными ситуациями, в которые наши граждане попадали на отдыхе за рубежом — нуждались в медицинской помощи, либо вообще погибали. А затем необходимо было, в том числе и представителям государства, решать проблему с финансированием лечения, возвращения в Украину, перемещения останков. После принятия закона, государство перекладывает всю ответственность на туристов», — отметил в разговоре с UBR.ua адвокат Дмитрий Гутгарц.

В-третьих, более детально выписаны условия финансового гарантирования деятельности туроператоров и турагентов. Законопроект предлагает наделить их правом выбора между гарантией банка и страхованием ответственности. Сегодня же речь идет только о гарантии банка или другого кредитно-финансового учреждения. При этом размер гарантии или страховая сумма зависят от финансовых результатов прошлого года.

В-четвертых, для выхода на рынок новых игроков установлена фиксированная сумма банковской гарантии в размере эквивалентном 50 тыс. евро для туроператора и 10 тыс. евро для турагента.

Чиновники попросят денег на туризм у бизнесменов

Сегодня размеры финансовой гарантии значительно ниже, соответственно и расходы по организации турбизнеса могут вырасти. Ведь они напрямую зависят от размера финансового обеспечения. Здесь могут возникнуть сложности для выхода на рынок небольших субъектов, с незначительным финансовым ресурсом, считают эксперты.

В-пятых, новые требования к помещению, где размещается турагент или туроператор, хоть и продиктованы заботой о потребителе (например, вход должен быть оборудован для людей с инвалидностью) но, к сожалению, не всегда выполнимы. Поэтому могут привести к повышению размера арендной платы, либо к дополнительным затратам субъектов рынка по обеспечению требований закона.

«В итоге все это может отразиться на конечной стоимости услуг», — добавил Дмитрий Гутгарц.

Получить компенсацию будет сложно

Некоторые участники рынка и вовсе уверены, что законопроект только усугубляет недостатки старого закона. В первую очередь, возникают вопросы по введению обязательного лицензирования всех субъектов туристической отрасли.

«В проекте закона якобы ликвидируется понятие лицензии, которые сейчас обязательны только для туроператоров, и вводится понятие «декларация», требования к которой слово в слово повторяют требования к лицензии туроператора в нынешней версии закона. Не говоря уже о том, что и требования эти, которые автоматически переписываются из редакции в редакцию, в век цифровых технологий, е-коммерции и т.д. уже давно устарели. Заявляя громко на весь мир о дерегуляции бизнеса и сокращении госрегулирования в Украине, авторы проекта, наоборот, усиливают давление на турбизнес, подменяя понятия», — заметила UBR.ua соучредитель Клуба путешественников НавколоUA Ксения Вехетек.

Сомневаются представители отрасли и в необходимости увеличения лимита ответственности в форме банковской гарантии или страхового платежа. Дело в том, что сейчас данная страховка тоже есть, только на меньшую сумму, но и она не работает.

«Надо было сосредоточиться на отработке механизма — в какой момент, кому, как выплачиваются страховые суммы. Мы уже видели много банкротств, ни разу эта страховка не сработала. И сейчас вместо изменения алгоритма ее просто увеличивают. В реальности, если агентство банкротится, сумма убытков намного больше любой гарантии», — подметила в беседе с UBR.ua эксперт туристического рынка Татьяна Куценко.

Сейчас гарантия для туроператора равна 20 тыс. евро (сумма, которая выплачивается в порядке очередности пострадавшим турагентствам. Для агентов эта сумма составляет 2 тыс. евро (выплачивается пострадавшим туристам, если банкротится агент).

Вот только если банкротится туроператор, суммы ущерба исчисляются миллионами евро (агенты, как правило, не банкротятся). Бывает и так, что исчезает банк или страховая, в которой у агента оформлена гарантия.

До конца не ясно, что делать с «серыми» турагентствами, от которых каких-либо компенсаций в принципе добиться будет очень сложно. Даже после имплементации данного законопроекта.

«Как и раньше, непонятен механизм действия фингарантии или банковской гарантии. В наших реалиях, когда турагенты на 80% работают не совсем в белую, то рассчитать их гарантию будет невозможно», — заметила UBR.ua руководитель операторской компании Ольга Михайличенко.

А вот с уже известными пробелами нынешнего туристического законодательства авторы проекта бороться не стали. К примеру, в документе остается юридическая уловка — чтобы начались выплаты, туроператор или турагентство должно быть в судебном порядке признано банкротом. Как известно, суды по Идриска-тур, лопнувшей в августе, еще даже не начинались. Суды по Слободе-тур, обанкротившейся в 2003 г., закончились года два назад.

Бунт экскурсоводов

По словам экспертов, большое упущение нового документа в том, что его авторы не разграничивают внешний и внутренний туризм. Хотя очевидно, что одни и те же требования не могут применяться к этим двум направлениям, поскольку ни объемы рынков, ни размеры потоков на них не сопоставимы.

В этом контексте возникает логичный вопрос: почему все требования по финансовой гарантии, размере страховой компенсации в проекте представлены в евро, если мы говорим и о внутреннем туризме тоже?

«То, что посильно киевскому экскурсоводу, с его объемами работы, не потянет экскурсовод, к примеру, из Лубнов. Поскольку 5-7 групп иностранных туристов в неделю и 2-3 группы украинских школьников в год — это не одно и то же. А требования к ним совершенно идентичны, особенно в части финансового обеспечения права на свою деятельность. Внутренний туризм вообще не брался во внимание при разработке документа», — говорит Ксения Вехетек.

По мнению некоторых представителей рынка, в нынешней редакции законопроект открыто отстаивает интересы крупных международных туроператоров, страховщиков и, возможно, даже ряда экскурсоводов украинских мегаполисов. И, по сути, полностью убивает сегмент внутреннего украинского туризма

«Возможно, самые крупные внутриукраинские игроки, которые работают с массовыми популярными направлениями, еще как-то удержатся на плаву, но небольшие компании, которые работают более вдумчиво и требовательно к содержанию, не выживут точно. Или, что еще хуже, уведет весь это сектор из реальной экономики в тень. Однозначно, новый проект не помогает бизнесу, тем более малому и среднему, а уничтожает его», — резюмировала Вехетек.

Денис Вергун