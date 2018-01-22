Межбанк: доллар растет

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,77/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о признаках символического сжатия гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ опустились с уровня 54 792,8 млн. грн. к отметке 54 173,4 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 повысился в цене, составив 28,79/28,83 UAH/USD.
К 10.25 котировки доллара, пролонгировав рост, оказались на цифре 28,83/28,86 UAH/USD.
По состоянию на 10.37 Киева котировки безналичного доллара поднялись до уровня 28,86/28,89 UAH/USD.
К 11.00 рост курса безналичного доллара остановился на уровне 28,85/28,89 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,7700 / 28,8100
евро – 35,2374 / 35,2864
российский рубль – 0,5081 / 0,5094
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2247/ 12248
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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