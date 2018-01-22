Нацбанк серьезно перепишет валютные правила в Украине: что готовится

Чиновники начнут по-новому рассчитывать официальный курс и запустят новый механизм — Matching

Национальный банк собирается серьезно переписать правила работы валютного рынка в Украине. Всю прошлую неделю их активно обсуждали с банковскими казначействами, а к ночи пятницы регулятор обнародовал свои планы для общественности.

Главное — НБУ откажется от продажи/покупки доллара по запросу лучшего курса или RFQ. От одного из двух своих механизмов работы на межбанке. Он стал самым ходовым в последнее время: за три недели 2018 г. центробанк только единожды воспользовался вторым вариантом — валютным аукционом (5 января продал $50,5 млн.). И чуть ли не каждый день выбрасывал валюту в режиме наилучшего курса для 20-ки уполномоченных банков.

Но теперь вместо RFQ Нацбанк собирается ввести новый механизм — Matching. В минувшую среду его презентовали специалисты Bloomberg. Новый принцип будет базироваться на анонимном наполнении «стаканов» котировок, после чего будет происходить выбор лучшего значения и автоматическое заключение сделки. В центробанке рассчитывают на то, что таким образом будет повышаться объективность сделок, определяться твердая цена и начнут быстрее происходить покупки-продажи. К тому же ожидается, что банки станут активнее открывать лимиты друг на друга: проблемы с этим начались в разгар кризиса еще четыре года назад, когда пошли невозвраты по межбанковским кредитам и центробанк стал пачками закрывать банки. Это породило кризис недоверия.

Вторая новация от регулятора — это изменение методики определения официального курса НБУ. От нынешней системы со средним значением по сделкам ВалКли чиновники перейдут к расчету на основе данных из торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters. А самое главное — в расчете не будут участвовать сделки, которые в Нацбанке называют «экстремальными», то есть по завышенным/заниженным курсам. Те, что отличаются от среднеарифметического значения более чем на 2%.

Третье преобразование от НБУ касается либерализации валютного рынка. Директор департамента рынков Национального банка Сергей Пономаренко подтвердил, что регулятор продолжит отказываться от действующих сейчас ограничений, невзирая на девальвацию гривни. По многим пунктам:

Будет утверждено разрешение по покупке валюты под репатриацию дивидендов за 2017 г.

Центробанк продолжит отказываться от ограничений на досрочное погашение кредитов.

Готовится разрешение на покупку валюты на условиях форварда под погашение валютных кредитов.

Отмена режима покупки валюты по системе Т+1. Ее можно будет покупать день в день, без предварительного резервирования гривневой суммы.

Уменьшение норматива обязательной продажи валюты с нынешних 50% выручки, которые экспортеры должны продавать на следующий день после поступления в Украину.

Постепенное пошаговое корректирование лимитов валютной позиции — чтобы выйти на соотношение 5/5 по длинной/короткой.

Отмена дневного ограничения на покупку валюты на позицию, действующего сегодня — не более 1% регулятивного капитала.

Если с первыми двумя пунктами ограничений все понятно — их отменят уже 25 января, по результатам ближайшего заседания монетарного комитета Нацбанка. То по всем остальным пока понимания нет, и даже приблизительно неясно, на каком из заседаний они будут утверждены. Кстати, регулятор опубликовал расписание всех монетарных комитетов до конца 2018 г.: