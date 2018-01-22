Тарифы-2018: сколько и кому придется отдавать за коммуналку?

По устоявшейся «традиции» стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине увеличивается каждый год.

Нынешний год также не станет исключением. Правительство решило не омрачать новогодние праздники сообщениями об очередном пересмотре цен на коммунальные услуги, повышение которых, скорее всего, стартует после окончания отопительного сезона.

Самые большие расходы на ЖКХ

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Украине среди стран Европы самый высокий уровень расходов на оплату коммунальных услуг по отношению к уровню доходов. Расходы украинцев на оплату ЖКХ приближаюется к 40%, что в 1,6 раза выше среднеевропейского показателя. И это притом, что Украина занимает последнее место среди европейских стран по уровню средней заработной платы и пенсии.

Средний уровень расходов на оплату услуг ЖКХ в странах Европы – около 25%. Самый высокий уровень коммунальных платежей в Дании – 28%, самый низкий на Мальте – 11%.

За последние 13 лет счета за коммунальные услуги в нашей стране выросли более чем в 26 раз. Так, в 2004 году расходы украинцев на ЖКХ были самые низкие в Европе, и составляли всего 3-4% от уровня доходов. А теперь украинцы вынуждены платить больше, чем в других странах, выкладывая за коммуналку от трети до половины своих доходов.

Повышение тарифов на газ: Быть или не быть?

С апреля этого года планируется изменить методику определения стоимости газа для населения. Если верить проекту постановления, который может быть утвержден в ближайшее время, по новой методике стоимость газа для населения будут устанавливать один раз в год – 1 апреля.

Цена для потребителя будет зависеть от средней цены импортного газа на немецком газовом хабе, которая рассчитывается за шесть месяцев предыдущего года.

Если новый порядок расчета вступит в действие, стоимость газа для населения с апреля может подорожать более чем на 8%. Цена будет оставаться неизменной на протяжении года, и будет действовать до апреля 2019 года.

Несмотря на заверения чиновников, что газ для населения в 2018 году дорожать не будет, перспектива повышения его стоимости в текущем году выглядит вполне реальной.

За последние 13 лет счета за коммунальные услуги выросли более чем в 26 раз

На пересмотре механизма расчета цены газа также настаивает и Международный валютный фонд. Это одно из условий для получения Украиной следующего транша кредита МВФ.

Цена на тепло будет зависеть от газа

В Минэкономразвитии прогнозируют, что в текущем году стоимость отопления и горячей воды может вырасти на 20%. Это произойдет в том случае, если правительство примет решение повысить стоимость газа для потребителей.

При этом тарифы на тепло на отопительный сезон 2017-2018 года меняться не будут, заверяют Министерстве энергетики и угольной промышленности.

В апреле, после окончания отопительного сезона, правительство окончательно определится с вопросом цены на газ. В случае ее повышения, это приведет к удорожанию электроэнергии, горячей воды и тепла для украинских потребителей.

Электроэнергия тоже под вопросом

По решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с января этого года стоимость оптовой цены на электроэнергию вырастет на 16%. Цены повышаются в два этапа: в январе, и в апреле. Стоимость электроэнергии в результате увеличится с 1,37 до 1,59 грн/кВт (без НДС).

На данном этапе повышение цен коснется не бытовых потребителей: предприятий, предпринимателей и бюджетных организаций.

Решение, будут ли повышаться тарифы для населения в 2018 году, пока не принято.

Вопрос в том, как долго правительство сможет удерживать тарифы на электричество для населения на прежнем уровне. Фактически, уже сейчас цены для населения ниже уровня оптовой цены на рынке. После очередного повышения, разрыв между оптовой ценой и тарифом для населения будет только увеличиваться.

Кроме того, во втором-третьем кварталах этого года ожидается введение системы стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирование), что может привести к росту тарифов на электроэнергию еще на 20-30%.

Для населения последний раз электроэнергия дорожала в марте прошлого года. Пока никакой новой информации о подорожании на сайте НКРЭКУ нет.

Впрочем, изменение тарифа на электроэнергию для не бытовых потребителей будет учтено в стоимости их услуг, и в цене конечного продукта. Следовательно, потребитель все равно за это заплатит из своего кармана.

Куда же без воды

Повышение цен на электроэнергию для предприятий, как правило, приводит к повышению стоимости воды для населения.

Не станет исключением и этот раз. В связи с ростом стоимости электроэнергии и повышением минимального уровня оплаты труда, НКРЭКУ приняла решение повысить тарифы на холодную воду в текущем году.

Больше других стоимость холодной воды повысится в Харьковводоканале – до 8,38 гривны за кубометр, или на 17%. Львовводоканал повышает цены на воду на 11%, а Днепрводоканал – на 5%.

Всего в наступившем году стоимость тарифа на водоснабжение и водоотвод вырастит для 60 компаний.

Появится абонплата

В 2018 году украинцев также ожидает изменение в порядке уплаты коммунальных платежей. В соответствии с принятым законом «О жилищно-коммунальных услугах», который вступает в действие в июне этого года, вводится разделение оплаты за коммунальные услуги, за исключением электроэнергии и газа, на несколько платежей:

Плата за потребленную услугу (фактически использованную электроэнергию, воду).

Абонплата за обслуживание. Это касается отопления, вывоза мусора, водоснабжения и водоотвода.

Плата за текущий ремонт внутридомовых сетей.

Приведет ли разделение оплаты к повышению стоимости услуг для украинцев, на данный момент неизвестно.

При этом для потребителей могут появиться дополнительные сложности и неразбериха с оплатой разделенных на несколько частей коммунальных услуг.

Пеня за несвоевременную оплату

Также законом «О жилищно-коммунальных услугах» вводится пеня за каждый день просроченной оплаты. С 1 января 2019 года пеня будет начисляться в размере 0,01% за каждый день просрочки с того дня, когда истек срок оплаты.

Таким образом, за 100 дней просроченной оплаты будет начислена пеня в размере 1% от суммы долга.

Пеня за несвоевременную оплату коммунальных платежей не будет начисляться при наличии долгов государства по субсидиям и льготам. А также, если у плательщика есть долги по выплате заработной платы, которая подтверждена документально.

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Независимо от того, когда и в какой степени повысятся тарифы для населения, уровень коммунальных платежей все больше будет зависеть от роста объема начисленных субсидий и своевременности их выплат. Таким образом, нагрузка на бюджет по выплатам субсидий будет и дальше увеличиваться, а доля семей, которые пользуются субсидиями, может вырасти до 70-80%.

При этом задолженность государства по субсидиям в прошлом году составила 9 млрд грн. Долги планируют выплатить в 2018 году, увеличив расходы бюджета на предоставление льгот и субсидий населению на 15,9 млрд гривен.

Отметим, что по результатам 2017 года, долги украинцев за коммунальные услуги превысили 30 млрд грн, хотя еще год назад задолженность была на уровне 17 млрд грн.

Сергей Савенко