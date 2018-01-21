IBM и Salesforce.com продолжат совместную работу над искусственным интеллектом

Американские IT-компании IBM и Salesforce.com объявили о расширении сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ).

В рамках обновлённого партнёрства IBM разработает на базе когнитивной системы Watson приложение для платформы совместной работы с документами Quip.

Кроме того, будет налажено взаимодействие решений IBM Watson и Salesforce Service Cloud Einstein, благодаря чему компании смогут получать «умные» рекомендации по поводу звонков и сообщений клиентов. Salesforce Service Cloud Einstein помогает изучать привычки покупателей и анализировать данные для развития бизнеса магазинов, розничных сетей и т. п.

Условиями соглашения также предусмотрено, что Salesforce.com становится предпочтительным поставщиком облачных сервисов для IBM, а последняя, в свою очередь, выбрана предпочтительным поставщиком платформы для привлечения клиентов в области продаж и услуг.

Об ИИ-сотрудничестве Salesforce.com и IBM объявили в марте 2017 года. Тогда сообщалось, что API-интерфейсы Watson будут интегрированы с системой Salesforce Einstein. С тех пор вендоры помогли более 4 тысячам совместных клиентов принять более разумные и быстрые решения.