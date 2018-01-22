Hyundai инвестирует $22 млрд в электромобили и беспилотные авто

Концерн Hyundai Motor Group собирается в течение ближайших пяти лет инвестировать 23 трлн вон ($21,56 млрд) в разработку новых технологий, в том числе для электрических и беспилотных автомобилей.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов Южной Кореи.
Помимо электромобилей и автопилотов, Hyundai будет финансировать собственную разработку искусственного интеллекта, аккумуляторных и водородных энергетических систем, а также деятельность стартапов.
«Глобальные тенденции быстро меняются. Мы будем привлекать лучших высококвалифицированных специалистов на этих новых рынках и развивать их в будущем», — заявил заместитель председатель Hyundai Motor Чан Ейсан (Chung Eui-sun).
Автопроизводитель обещает нанять на работу около 45 тыс. человек, однако опрошенные изданием аналитики сомневаются, что у компании получится сделать это на фоне планов по сокращению расходов в условиях слабеющих продаж автомобилей.
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