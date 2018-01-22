На Чернобыльской АЭС в 2018 году проведут «горячие» испытания

На Чернобыльской атомной электростанции проводятся комплексные испытания работы оборудования хранилища, в котором будет находиться отработавшее ядерное топливо (ХОЯТ-2), а по их завершению в 2018 году запланировано провести «горячие» испытания.
Об этом передает УБР со ссылкой на Электровести.
Председатель Госинспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков во время ознакомительного визита на ЧАЭС уделил особое внимание состоянию работ по завершению строительства хранилища, предназначенного для отработавшего ядерного топлива №2, где представители генподрядчика Holtec International и главный инженер проекта повышения безопасности Андрей Савин ознакомили его со всеми техническими моментами на строительной площадке ХОЯТ-2 и будущими планами.
Делегация также провела осмотр машинного зала 1-го энергоблока, в котором планируют разместить временное хранилище для высокоактивных отходов, образующихся при проведении работ по преобразованию в экологически безопасную систему объекта «Укрытие».
Отметим, финансирование строительства ХОЯТ-2 осуществляется со Счета ядерной безопасности ЕБРР. Предназначение строящегося объекта – прием, подготовка к хранению и последующее хранение ОТВС (отработавших тепловыделяющих сборок) и ХОДП (отработанных дополнительных поглотителей), уже накопленных на ЧАЭС.
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