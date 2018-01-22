Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 704 0

На Чернобыльской АЭС в 2018 году проведут «горячие» испытания

На Чернобыльской АЭС в 2018 году проведут «горячие» испытания

На Чернобыльской атомной электростанции проводятся комплексные испытания работы оборудования хранилища, в котором будет находиться отработавшее ядерное топливо (ХОЯТ-2), а по их завершению в 2018 году запланировано провести «горячие» испытания.

Об этом передает УБР со ссылкой на Электровести.

Председатель Госинспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков во время ознакомительного визита на ЧАЭС уделил особое внимание состоянию работ по завершению строительства хранилища, предназначенного для отработавшего ядерного топлива №2, где представители генподрядчика Holtec International и главный инженер проекта повышения безопасности Андрей Савин ознакомили его со всеми техническими моментами на строительной площадке ХОЯТ-2 и будущими планами.

Делегация также провела осмотр машинного зала 1-го энергоблока, в котором планируют разместить временное хранилище для высокоактивных отходов, образующихся при проведении работ по преобразованию в экологически безопасную систему объекта «Укрытие».

Отметим, финансирование строительства ХОЯТ-2 осуществляется со Счета ядерной безопасности ЕБРР. Предназначение строящегося объекта – прием, подготовка к хранению и последующее хранение ОТВС (отработавших тепловыделяющих сборок) и ХОДП (отработанных дополнительных поглотителей), уже накопленных на ЧАЭС.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018