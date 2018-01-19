Суд оставил Насирова под залогом в 100 миллионов

Суд продлил еще на два месяца меру пресечения в виде 100 миллионов гривен залога отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Шевченковского райсуда на заседании 19 января, передает ЭП со ссылкой на Громадське.

В частности, Насиров продолжит носить электронный браслет и не сможет выезжать за пределы Киевской области. Также ему не вернут загранпаспорт.

Отмечается, что на заседании продлили меру пресечения другому обвиняемому в этом деле – руководителю департамента ГФС Владимиру Новикову.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк подал в Кабинет министров представление на увольнение председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насиров в ответ подал на Данилюка заявление в Генпрокуратуру.

Как известно, в среду премьер Владимир Гройсман пообещал вынести на рассмотрение правительства вопрос увольнения председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, как только его получит.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015 – 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”.

7 декабря 2017 г. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв в деле Насирова до 19 января.

В марте 2017 г. депутат от БПП Мустафа Найем опубликовал справку, свидетельствующую о том, что у отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова есть гражданство Великобритании.