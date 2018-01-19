Межбанк: доллар подняли дефицит экспортных поступлений и рост гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 11,14 коп., на торгах пятницы потерял 6,73 коп., оказавшись на уровне 28,8448 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 января с уровней предыдущего закрытия 28,78/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,85/28,87, причем одновременно на рынок вышел НБУ, продавая дефицитную СКВ по цене 28,85 UAH/USD уполномоченным банкам по запросу наилучшего курса.
Стараниями регулятора котировки 28,85/28,87 оставались действующими до 11.15, после чего доллар опустился к 28,82/28,84 UAH/USD, не покидая эту отметку до 12.30 Киева. На указанное время «американец» под давлением появившихся продаж экспортеров, просел к 28,80/28,83, а на обеденный перерыв около 12.55 межбанк ушел на цифре 28,80/28,82 UAH/USD.
С 13.50 на пустеющем межбанке единичные продажи СКВ продолжали «просаживать» цену доллара, оказавшуюся по состоянию на 15.30 на уровне 28,77/28,81 UAH/USD.
Снова войдя в полосу стабильности на опустевшем межбанке, котировки доллара не трогались с места до самого завершения торгов.
На цифре 28,77/28,81 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 19 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8448 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,8000/ 28,8300
евро – 35,3383/ 35,3751
российский рубль – 0,5091 / 0,5101
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