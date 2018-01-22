72% долгов за газ сформированы из-за бюджетных неплатежей

На 1 января 2018 года общий долг в рамках поставки газа по ПСО группы компаний РГК составил 19,9 миллиарда гривен, из которых 14,4 миллиарда приходится на бюджетную задолженность по финансированию субсидий.

Об этом сообщается в пресс-релизе Региональной газовой компании.

“Долг бюджета, который составляет 72% от общей задолженности группы компаний РГК, сформировался из-за существующей до этого времени системы клиринговых межбюджетных расчетов по субсидиям. Эта система расчетов создала многомиллиардные долги бюджета перед компаниями-поставщиками, которые обеспечивают население газом в рамках ПСО”, – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что такая финансовая модель была главным препятствием для выхода на рынок новых компаний и развития конкуренции, без которой невозможно снижение цен на газ для потребителей.

“Бюджетная задолженность сформировалась на протяжении последних двух лет, в условиях, когда все расчеты по субсидиям на газ проводились исключительно через НАК “Нафтогаз Украины”. Эта компания стала неформальным клиринговым центром, где в ручном режиме регулируются сроки и объемы проведения расчетов по всей цепочке поставки газа населению”, – отметили в РГК.

Сообщается, что именно бюджетная задолженность по субсидиям стала ключевой проблемой на рынке – на нее приходится две третьих от общего долга за потребленный населением газ.

Остаток задолженности, в размере 5,5 млрд гривен, составляют текущие долги потребителей за отпущенный газ.

В мае прошлого года группа компаний РГК сообщала, что по результатам отопительного периода 2016-2017 годов уровень расчетов с НАК “Нафтогаз Украины” составил 97%.