В ЕС прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса

В Евросоюзе дали свою оценку принятому на днях закону о реинтеграции Донбасса. Брюссель считает, что закон направлен на урегулирование внутреннего гражданского и военного порядка в Украине, при этом настаивает на неизменности поддержки минского и нормандского процессов.

«Этот закон касается внутренней организации украинских гражданских и военных структур и контексту конфликта на востоке Украины и с оглядкой на будущую реинтеграцию территорий, которые сегодня неподконтрольны украинскому руководству», – заявили в ЕС.

Спикер отметила, что Евросоюз поддерживает полную имплементацию Минских соглашений на основе мирного регулирования конфликта на востоке Украины.

«Мы ожидаем, что дипломатические усилия во внутреннем конфликте, в частности в формате «Нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы продолжатся на основе всех выполненных обязательств», – подчеркнули в Брюсселе.

Справка Finance.ua