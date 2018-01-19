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В ЕС прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса

В ЕС прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса

В Евросоюзе дали свою оценку принятому на днях закону о реинтеграции Донбасса. Брюссель считает, что закон направлен на урегулирование внутреннего гражданского и военного порядка в Украине, при этом настаивает на неизменности поддержки минского и нормандского процессов.

«Этот закон касается внутренней организации украинских гражданских и военных структур и контексту конфликта на востоке Украины и с оглядкой на будущую реинтеграцию территорий, которые сегодня неподконтрольны украинскому руководству», – заявили в ЕС.

Спикер отметила, что Евросоюз поддерживает полную имплементацию Минских соглашений на основе мирного регулирования конфликта на востоке Украины.

«Мы ожидаем, что дипломатические усилия во внутреннем конфликте, в частности в формате «Нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы продолжатся на основе всех выполненных обязательств», – подчеркнули в Брюсселе.

Справка Finance.ua

  • В четверг, 18 января, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7163 о особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Этот документ также называют законом о реинтеграции Донбасса.
По материалам УКРИНФОРМ
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