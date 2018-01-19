Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 465 0

Стало известно, сколько оккупанты заработали на приватизации в Крыму

Стало известно, сколько оккупанты заработали на приватизации в Крыму

В 2017 году в крымский бюджет поступило 1,7 млрд рублей от приватизации госимущества, стоит отметить, что в 2016 в бюджет влили всего 15,84 млн рублей.

Такие данные озвучили в российском Министерстве имущественных и земельных отношений.

Сообщается, что приватизация государственного имущества в аннексированном Крыму стартовала в 2016 году. Тогда “власть” планировала выручить не менее 100 млн рублей от приватизации 12 объектов. Но заключили всего 4 договора купли-продажи и бюджет пополнился на 15,84 млн рублей.

В 2017 году крупнейшей сделкой стала продажа 100% акций завода шампанских вин “Новый Свет”, его толкнули за 1,5 млрд рублей, а приобрела его компания из Санкт-Петербурга ООО “Южный проект”, учрежденная банком “Россия”.

Крымская “власть” намерена в 2018 году влить в бюджет не менее 200 млн рублей от приватизации.

“В план приватизации на 2018 год включено 2 госунитарных предприятий Республики Крым, приватизация которых планируется путем преобразования в хозяйственные общества, а именно “Крымгеология” и Симферопольский винодельческий завод”, — говорится в сообщении.

По материалам ИТАР-ТАСС
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018