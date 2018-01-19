Стало известно, сколько оккупанты заработали на приватизации в Крыму

В 2017 году в крымский бюджет поступило 1,7 млрд рублей от приватизации госимущества, стоит отметить, что в 2016 в бюджет влили всего 15,84 млн рублей.

Такие данные озвучили в российском Министерстве имущественных и земельных отношений.

Сообщается, что приватизация государственного имущества в аннексированном Крыму стартовала в 2016 году. Тогда “власть” планировала выручить не менее 100 млн рублей от приватизации 12 объектов. Но заключили всего 4 договора купли-продажи и бюджет пополнился на 15,84 млн рублей.

В 2017 году крупнейшей сделкой стала продажа 100% акций завода шампанских вин “Новый Свет”, его толкнули за 1,5 млрд рублей, а приобрела его компания из Санкт-Петербурга ООО “Южный проект”, учрежденная банком “Россия”.

Крымская “власть” намерена в 2018 году влить в бюджет не менее 200 млн рублей от приватизации.

“В план приватизации на 2018 год включено 2 госунитарных предприятий Республики Крым, приватизация которых планируется путем преобразования в хозяйственные общества, а именно “Крымгеология” и Симферопольский винодельческий завод”, — говорится в сообщении.