Правительство развеяло мифы о субсидии: депозит, крупная покупка, сэкономленный газ (инфографика)

Кабинет министров напомнил всем получателям государственной помощи на оплату услуг ЖКХ, что не стоит доверять информации из непроверенных источников.
Если семья совершила покупку, сумма которой превышает 50 тысяч гривен, в период получения субсидии, предоставлять субсидию не прекратят. Но о факте такой покупки семья обязана уведомить управление социальной защиты населения в течение месяца. Это повлияет на право назначения помощи на следующий срок.
Кроме того, сообщать в органы социальной защиты населения необходимо следующие изменения:
В случае увеличения количества зарегистрированных лиц, в зависимости от социального статуса и доходов прописавшегося человека, субсидия на семью может быть увеличена или уменьшена.
Если домохозяйство использовало ресурсов меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце оно имеет право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет следующих платежей.
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