Дмитрий Баюл: МСФО 9 «Финансовые инструменты». О новом подходе

Ключевые и в тоже время наиболее сложные изменения, которые вводятся МСФО 9, касаются нового подхода к оценке обесценения финансовых инструментов.

Предыдущий стандарт МСБУ 39 имел ряд существенных недостатков, которые внесли свой вклад в последний финансовый кризис. В частности, он использовал концепцию понесенных убытков для финансовых активов, в соответствии с которой убыток в финансовой отчетности признается только тогда, когда происходит событие убытка. А это приводило к тому, что потери по финансовым инструментам отражались в отчетности с запаздыванием и в заниженных суммах.

Новый стандарт предполагает переход к концепции ожидаемых кредитных убытков, которые должны отражать объективную и взвешенную на вероятности различных сценариев оценку возможных потерь.

Это означает, что пользователи финансовой отчетности по МСФО 9 должны видеть не только оценку обесценения финансовых активов, основанную на событиях, которые уже произошли в прошлом или происходят в настоящем, но такую оценку, которая должна учитывать прогноз будущих условий и событий, в том числе макроэкономического характера.

Как это повлияет на работу банковского сектора Украины?

Переход на МСФО 9 является безусловно позитивным фактором для укрепления банковской системы Украины в долгосрочной перспективе. Более правильное отражение обесценения банковских активов в финансовой отчетности потребует от банков обратить большее внимания на качество своих активов, а для банков с низким качеством активов – может потребоваться увеличение капитала, что в конечном итоге сделает банки более надежными и привлекательными для вкладчиков.

Кроме того, новые стандарты сделают банковскую отчетность более прозрачной для потенциального инвестора, что будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в банковский сектор Украины в будущем.

Вместе с тем нельзя не отметить, что переход на новый стандарт в банках Украины приведет к увеличению объема банковских резервов под обесценение в результате признания ожидаемых убытков вместо понесенных убытков, а также увеличения объема резервов, вызванных признанием резервов в размере ожидаемых убытков на весь срок жизни финансового актива.

Однако, учитывая непростые процессы очищения банковской системы, которые проходили в недавнем прошлом, оставшиеся банки имеют достаточный запас прочности, чтобы гарантировать, что переход на МСФО 9 не вызовет какой либо существенной дополнительной дестабилизации банковской системы.

Какое влияние на капитал большинства финучреждений окажет переход банков на этот стандарт?

13 июля 2017 European Banking Authority опубликовала результаты последнего опроса 54 европейских финансовых организаций, согласно которому в результате перехода на МСФО 9 ожидается увеличение резервов в среднем на 13 % по опрошенным банкам.

Согласно данному исследованию, только четверть опрошенных банков ожидают доформирование резервов более чем на 18%.

Если говорить об Украине, то для большинства банков Украины переход на МСФО 9, несмотря на ожидаемый рост резервов, не окажет существенного влияния на достаточность капитала.

Причина в том, что требования к капиталу НБУ также регулирует через определение размера кредитного риска, показателя, аналогичного обесценению финансового актива по МСФО, но подчиняющегося более жестким регуляторным нормам, описанным в Постановлении № 351, которое вступило в силу с начала 2017 года.

По оценкам самого НБУ, большинство банков адекватно оценили величину кредитного риска в соответствии с нормами этого постановления, и поэтому переход на МСФО 9, несмотря на рост резервов по новому стандарту, не приведет к необходимости значительного увеличения капитала для целей соответствия требованиям регулятора к его адекватности.

Тем не менее, в зоне риска могут оказаться банки, которые имеют высокую долю долгосрочных ссуд в своей структуре активов, в т. ч. ипотечных кредитов, поскольку для таких активов переход на МСФО 9 в ряде случаев будет требовать значительного роста резервов в результате перехода от признания ожидаемых убытков на 12 месяцев к признанию ожидаемых убытков на весь срок жизни финансового актива.

Дмитрий Баюл, Менеджер, группа по управлению финансовыми рисками КPMG в Украине