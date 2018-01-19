Микольская назвала крупнейшего торгового партнера Украины

Экспорт товаров из Украины за одиннадцать месяцев 2017 года вырос на более чем 20%. При этом Европейский Союз стал крупнейшим торговым партнером страны.

Об этом сообщила заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Наталия Микольская на своей странице в Facebook.

“Экспорт товаров составил 39,5 млрд долл. и имеем рост на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. ЕС – крупнейший торговый партнер с удельным весом 41,3%. Экспорт в ЕС составил 15,9 млрд долл. и увеличился по сравнению с 11 месяцами 2016 года на 30,4%”, – отметила Микольская.

В общем, физические объемы экспорта товаров из Украины в ЕС выросли на 11,5%. Больше всего увеличились поставки продукции АПК и пищевой промышленности, минеральных продуктов, продукции металлургии, машиностроения, промышленных товаров, легкой и химической промышленности.

Микольская также сообщила, что среди общей структуры экспорта из Украины в 2017 году рейтинг отраслей в контексте прироста объемов составили:

- продукция АПК и пищевой промышленности – +2 647,7 млн долл (к соответствующему периоду 2016 года);

- продукция металлургии – +1 522,4 млн долл;

- минеральные продукты – +1 187,5 млн долл;

- разные промышленные товары – +867,2 млн долл;

- продукция машиностроения – +269,6 млн долл;

- продукция химической промышленности – +119,0 млн долл;

- продукция легкой промышленности – +113,3 млн долл.;

- древесина, бумажная масса и изделия из нее – +26,7 млн долл.