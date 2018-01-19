Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 2937 0

Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривен

Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривен

Кабинет министров прогнозирует рост показателя средней заработной платы в Украине по итогам года до 10 000 гривен.

Об этом в интервью заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы вышли на среднюю зарплату по стране (по итогам 2017 года) в 7,4 тыс. грн. Сейчас уже более 8 тыс. грн. Считаем, что в этом году она будет 10 тыс. грн», – сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что рост доходов происходит и будет происходить быстрее роста цен.

Справка Finance.ua:

  • Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщал, что по состоянию на сентябрь (2018 года – Ред.) средняя зарплата может достигнуть 10 тыс. грн.
  • Напомним, что за ноябрь 2017 года средняя зарплата составляла около 7,5 тыс. грн.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018