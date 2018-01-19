Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривен

Кабинет министров прогнозирует рост показателя средней заработной платы в Украине по итогам года до 10 000 гривен.

Об этом в интервью заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы вышли на среднюю зарплату по стране (по итогам 2017 года) в 7,4 тыс. грн. Сейчас уже более 8 тыс. грн. Считаем, что в этом году она будет 10 тыс. грн», – сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что рост доходов происходит и будет происходить быстрее роста цен.

Справка Finance.ua:

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщал, что по состоянию на сентябрь (2018 года – Ред.) средняя зарплата может достигнуть 10 тыс. грн.