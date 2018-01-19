Правительство определилось с возвращением невозмещенного НДС - ГФС

Правительство будет предлагать изменения в Налоговый кодекс о создании Временного реестра заявлений по возврату НДС, которые регулируют порядок возврата плательщикам невозмещенного НДС.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
“Кабинет министров Украины одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины, которые регулируют порядок возмещения сумм налога на добавленную стоимость по заявлениям, которые поданы до 1 февраля 2016 года и по которым суммы НДС по состоянию на 1 января 2017 года не были возмещены”, – говорится в сообщении.
Согласно предложениям Кабмина, весь объем невозмещенного НДС будет вноситься с учетом согласования во Временный реестр, формироваться и возвращаться плательщикам в хронологическом порядке поступления заявлений.
Основным условием станет возмещение плательщикам сумм налога на добавленную стоимость, по которым по состоянию на 1 февраля 2017 не завершены процедуры административного или судебного обжалования. При этом будет учитываться отображение согласованной суммы во Временном реестре на следующий день после получения решения по результатам окончания процедуры обжалования или решения суда, вступившего в законную силу.
По данным ГФС, по состоянию на 1 января 2018 года возможная к включению во Временный реестр сумма остатка невозмещенного НДС, заявленная к бюджетному возмещению на счет плательщика в банке, составляла 4,7 млрд грн, из этой суммы в обжаловании находится 4 млрд грн.
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