В Украине начнут отнимать квартиры и машины за семейные побои

В Украине смогут отнимать жилье за тумаки и затрещины. Меры, предусмотренные новым законом о предотвращении и противодействии домашнему насилию, могут привести к нарушению прав лиц на владение и распоряжение имуществом.

«Я не защищаю тех, кто совершает насилие в семье, но возможность выгонять человека из дома, если ему больше негде жить, или нет денег на съемное жилье, может привести к злоупотреблениям, хоть и не частым», — прокомментировал UBR.ua ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

И отметил, что закон отдельно указывает, что приоритет имеют интересы потерпевшей стороны. Эти интересы может защитить либо полиция, либо суд. Однако в случае недобрых намерений потерпевшей стороны есть риски, что ее обидчика лишат вообще возможности распоряжаться совместным имуществом (домом, автомобилем и т.п.).

Что написано в законе

Новый закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» (№ 2229-VIII) действует с 7 января 2018 года. Он направлен на адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам и предусматривает комплексный подход к борьбе с домашним насилием.

Среди прочего, вводятся новые меры пресечения и защитные инструменты, а именно: срочное и ограничительное запрещающие предписания относительно обидчика.

Срочное запрещающее предписание выносится сотрудниками Нацполиции, если есть непосредственная угроза жизни или здоровью пострадавшего. Оно направлено на немедленное прекращение побоев, устранения опасности для жизни и здоровья пострадавшего, недопущения дальнейшего применения силы и новых рукоприкладств.

Как сообщили UBR.ua в юридической фирме «Астерс», такое предписание выносится как по собственной инициативе полицейских (по результатам оценки рисков), так по заявлению пострадавшего лица.

По информации управляющего партнера «Астерс» Алексея Дидковского и юриста Ольги Лепихиной, этим документом разбушевавшегося члена семьи могут заставить покинуть дом, в котором он жил с пострадавшим. Запретить не только там жить, но даже переступать порог жилища, а также контактировать с потерпевшим.

Если оба участника конфликта совместно проживают в одном помещении, то срочным запретным предписанием могут быть ограничены права агрессора находиться в этом доме, независимо от их имущественных прав на жилье.

Если же драчун отказывается добровольно покинуть общие квадратные метры, то его могут выселить принудительно.

«Временные предписания выдает Нацполиция сроком до 10 дней или до момента, пока судом не будет определена другая мера ограничения нахождения обидчика вместе с потерпевшим лицом в одном помещении», — уточнил Ростислав Кравец.

Лицо, в отношении которого вынесено срочное запрещающее предписание, может обжаловать это решение в суде.

И, кстати, потерпевшая сторона может сразу обратиться не в полицию, а в суд с требованием выдать ограничительное предписание для обидчика в порядке отдельного производства. Мало того, заявление может подать представитель пострадавшей стороны (например, родственник).

Если речь идет о безопасности ребенка, то это могут быть как родители, так и бабушки-дедушки, а также органы опеки.

Ограничительное предписание выдается судом на срок от одного до шести месяцев и может быть пролонгировано судом еще на полгода. То есть, формально можно добиться применения на год не только запрета находиться в доме или квартире, а и «устранения препятствий» в пользовании совместным имуществом.

Опасные последствия

Пострадавший также наделен правом требовать от агрессора компенсации его затрат на лечение, получения консультаций или на аренду жилья, которое он снимает (или снимал), чтобы избежать домашнего насилия, а также периодических расходов, связанных с содержанием этого жилья.

«При этом никого не интересует, где будет жить лицо, которому запрещено появляться в доме. Зачастую бывает сложно определить, кто виноват и что произошло на самом деле», — заметил Кравец.

Например, родители подрались или бьют ребенка. Тогда чадо могут даже забрать в другую семью или передать органам опеки, а отцу или матери (кто бил ребенка) запретить находиться в одном помещении с ним.

Дальше суд должен решить вопрос о привлечении к ответственности обидчика: либо к административной, либо уголовной. Например, могут назначить 15 суток ареста. Но после этого драчуна могут вернуть обратно.

«При этом не исключены злоупотребления. Скажем, есть возможность постоянно (каждый раз выписывая новое срочное предписание) запрещать появляться в доме или пользоваться имуществом. Это возможно по сговору с сотрудниками местной полиции (особенно, если кто-то из родственников потерпевшего там работает)», — допустил Кравец.

Закон предусматривает, что такие предписания можно оспорить в суде. Но это все занимает время, тем более сейчас, когда в рамках судебной реформы, суд может находится за 200 км от места происшествия. Это все затрудняет оспаривание.

Разумеется, формально завладеть имуществом не получится, так как это все оформляется через нотариуса. Но фактически потерпевшая сторона может терроризировать обидчика, добиваясь того, чтобы он в конце концов ушел из дома.

«Это как в случае, когда меняют замки на двери. Формально человек имеет право попасть к себе домой, а по факту – нет», — пояснил адвокат.

То же самое может быть с автомобилем. Можно забрать машину у супруга под предлогом, что нужно возить больного ребенка на лечение и т.п. Конечно, хочется надеяться, что такого не будет, но в законе предохранителей от таких злоупотреблений почти нет.

Константин Симоненко