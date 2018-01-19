Что изменилось в регистрации договоров аренды земли, или Как Минюст "лечит" от рейдеров

За год рейдеры 70 раз пытались завладеть имуществом агрофирм. Реализованные правительством механизмы – онлайн-регистрация договоров аренды земель и взаимодействие реестров Минюста и земельного кадастра – сузят возможности бандитов.

От рейдерских атак страдает все больше украинских и зарубежных предприятий.

В октябре 2017 года Антирейдерский союз предпринимателей зарегистрировал семьдесят случаев силовых захватов агропредприятий за последний год, что вдвое больше, чем было за весь 2016 год.

“Рейдеры в Украине под прикрытием полиции и чиновников Минюста открыли массовую охоту на новую жирную добычу” – аграриев. Этот рынок находится в числе немногих, где есть устойчивый рост”, – писали тогда СМИ.

Фермеры и аграрные лоббисты в разговорах с ЭП также жаловались на неудовлетворительную работу правоохранительных органов и Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, которая была создана при Минюсте для предотвращения рейдерских атак.

Например, в самой Комиссии в начале 2017 года уверяли, что количество рейдерских захватов в Украине уменьшилась на 90%. В результате прошлый год зафиксировал наибольшее количество таких случаев. Доверия к Минюсту и правоохранителям на рынке нет, и это не удивительно.

Наряду с этим в Министерстве юстиции уверяют, что готовят эффективные “лекарства” борьбы с рейдерством. В конце года чиновники анонсировали механизмы, которые, по их мнению, помогут аграриям защитить свой бизнес. Первый – услуги по регистрации договоров аренды земель в режиме онлайн, второй – новый порядок взаимодействия реестров Минюста и земельного кадастра.

Схемы рейдерских захватов

Рейдерство – комплексное явление. Это не только физические нападения на предприятия, но и махинации с документами на землю, на которой работают компании. Есть целый ряд схем, которыми пользуются мошенники для завладения чужим имуществом. Прежде всего – это перерегистрация договоров аренды с помощью фиктивных документов.

Регистратор меняет в реестре имущественных прав одну фамилию на другую, после чего “новый владелец” с вооруженными людьми идет на предприятие и заявляет о своих правах на землю и урожай.

Вместе с этим, неотъемлемой частью многих схем является оформление фиктивных документов и подделка подписей.

Так, летом 2016 г. транснациональная аграрная компания Bunge подверглась рейдерской атаке на элеваторы в Винницкой области. Рейдеры создали параллельную регистрацию, то есть открыли новый раздел в реестре и зарегистрировали объект на другого собственника, после чего на несколько элеваторов напали неизвестные.

Другая попытка рейдерского захвата произошла на Кировоградщине. Тогда полиция задержала несколько десятков ветеранов АТО, которые пытались помочь местному фермеру предотвратить рейдерский захват его предприятия.

Конфликту предшествовала попытка рейдерского захвата предприятия благодаря оформлению фиктивной сделки дарения. Согласно выводам Киевского института судебной экспертизы, подпись фермера была подделана.

Известны и случаи жестких захватов предприятий. Так, летом 2017 года в Винницкой области 45 “титушок” попытались с оружием в руках захватить аграрное предприятие, после чего глава МВД Арсен Аваков объявил рейдерам бой.

Однако самым популярным видом рейдерства является регистрация новых договоров аренды.

Такая проблема возникла из-за того, что до 2003 года регистрация договоров аренды проводилась в бумажном виде, из-за чего в электронном реестре она не отображается. “Когда подается новое заявление, система считает, что участок “чист”, – объясняет член совета ассоциации “Земельный союз Украины” Сергей Биленко.

Эта проблема еще не решена – действующие бумажные документы до сих пор не перенесены в электронный формат. Чтобы исключить рейдерские атаки через двойную регистрацию, нужно поставить на учет все документы.

“Скоро будет рассматриваться законопроект о стимулировании создания фермерских хозяйств и деконцентрации полномочий в земельной сфере. Он обязывает за год перевести эти данные в электронный формат. Если его примут, тогда будет невозможно зарегистрировать двойной договор аренды”, – говорит Биленко.

Что принесет онлайн-регистрация

Недавно Минюст ввел услугу регистрации договоров аренды сельскохозяйственных земель в режиме онлайн. Этот вопрос правительство урегулировало еще в 2016 году постановлением “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений”, однако сам механизм начал действовать только недавно.

Как объясняют в Минюсте, регистрация в режиме онлайн ничем не отличается от регистрации в бумажном виде. Алгоритм действий тот же: подача заявления регистратору, проверка регистратором данных, принятие решения регистратором и выдача документов.

Сама процедура не меняется, но становится автоматизированной.

Система сразу проверяет наличие земельного участка в государственном земельном кадастре. Когда человек через сайт вводит сведения о кадастровом номере, система в режиме онлайн проверяет, существует ли такой кадастровый номер. Если его нет, система не разрешит продолжать подавать заявку.

Таким образом, человек не получает от регистратора решение об отказе и не теряет размер административного сбора, который не подлежит возврату.

Авторы правительственного постановления убеждены, что это позволит исключить случаи регистрации прав на земельные участки, которых не существует, или случаи регистрации прав на участок другими лицами.

“В борьбе с рейдерством поможет единая цифровая подпись под документами, ведь сейчас регистраторы не имеют полномочий и возможностей проверить подлинность подписи на документах. Есть случаи, когда рейдерские захваты осуществлялись с использованием поддельных документов и подписей”, – говорит заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова.

Подавая документы на регистрацию права аренды, заявитель подписывает электронной цифровой подписью и заявление, и документы. Таким образом происходит двойная идентификация. Выдержка, направляемая заявителю на электронный адрес, будет содержать ссылки на государственный реестр прав на недвижимое имущество и скрепляться электронной цифровой подписью.

Биленко сомневается, что это поможет в борьбе с рейдерством, ведь онлайн-регистрация скорее уменьшает коррупционные риски, чем влияет на рейдерские атаки.

“Этот инструмент уменьшает антикоррупционные нарушения, особенно в Госгеокадастре. Если заявление подано в электронной форме, ведомство будет обязано зарегистрировать его или дать аргументированный отказ. То есть это может помочь бороться со злоупотреблениями власти, но не более”, – считает Биленко.

Таким образом, предусмотренные в постановлении изменения упрощают процедуру регистрации и уменьшают коррупционные риски при взаимодействии с реестрами.

“Данный механизм запускается в тестовом режиме, потому что доверие к документам в электронной форме у нашего населения невысоко. Если мы будем видеть тенденцию к улучшению ситуации, когда все больше заявлений будет подаваться в электронной форме, этот сервис станет максимально применяемым”, – говорит Сукманова.

Что изменится в работе реестров

Более весомым инструментом борьбы с рейдерскими атаками оказались изменения в порядке взаимодействия реестров Минюста и земельного кадастра. Дело в том, что права на землю заносились в разные реестры и между ними не было коммуникации.

Когда регистратор Минюста подавал на регистрацию новый договор аренды, ему следовало вручную проверить наличие такого старого договора. Он подавал запрос в органы земельных ресурсов. Теперь это взаимодействие стало автоматическим.

“К 2013 году права на землю регистрировал Госкомзем, а затем эти полномочия перешли в Минюст. Они взаимодействовали, но не автоматически. Когда отправляли запрос, ответ мог прийти позже или вообще не прийти. Сейчас система сама «подтягивает» информацию. Это влияет на рейдерство”, – говорит Биленко.

Конечно, это не решило проблему проверки бумажных договоров, но сделало автоматической проверку договоров аренды за 2003-2012 годы, нивелировало влияние субъективного фактора регистраторов и уменьшило риски рейдерства.

Янина Корниенко